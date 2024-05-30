«Единая Россия» передала мандат Елены Ямпольской Анатолию Иванову

Мандат депутата Госдумы Елены Ямпольской, которая недавно была назначена советником президента, получит глава Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолий Иванов. Такое решение принял генеральный совет «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Иванов

Анатолий Иванов



На заседании 21 мая Госдума сложила депутатские полномочия госпожи Ямпольской. В Госдуме она занимала должность председателя комитета по культуре. Место главы комитета после нового назначения госпожи Ямпольской остается вакантным.

Елена Ямпольская родилась 20 июня 1971 года в Москве. В 1994 году окончила театроведческий факультет Российской академии театрального искусства — ГИТИС (ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС). С 2012 года — член Совета по культуре при президенте России. В 2016–2018 годах входила в высший совет партии «Единая Россия».

Подробнее о текущей деятельности Госдумы в сфере культуры — в материале «Риверсайд ап энд даун».