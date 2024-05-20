Риверсайд ап энд даун

Утвердив на прошлой неделе новый состав «гражданского» блока правительства, Госдума в понедельник возвращается к обычной законотворческой деятельности. В ближайшие две недели депутаты планируют защитить русский язык от заимствований, а библиотеки — от авторов-иноагентов, ускорить процедуру освобождения тяжелобольных заключенных и расширить право победителей международных соревнований поступать в спортивные вузы без экзаменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно материалам, подготовленным к совету Думы (пройдет 20 мая), во вторник палата рассмотрит во втором чтении законопроект депутатов разных фракций о праве победителей международных соревнований, перечень которых определит правительство, поступать в спортивные вузы без экзаменов (принят в первом чтении 21 февраля). Сейчас такая льгота уже есть для победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Но из-за антироссийских санкций количество подобных соревнований с участием россиян резко уменьшилось, поэтому законодатели считают необходимым распространить действие этой нормы на такие соревнования, как, например, «Игры дружбы», Игры БРИКС или «Игры будущего».

Также на вторник запланировано второе чтение поправок Верховного суда к Уголовному кодексу (УК) о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных (приняты в первом чтении 12 марта). По действующим нормам, такие лица должны оставаться в заключении еще минимум 15 суток после решения суда об их освобождении, а если оно будет обжаловано, то освобождение может быть отложено на несколько месяцев.

22 мая Дума планирует рассмотреть в первом чтении поправки о защите русского языка от заимствований, внесенные 25 октября 2023 года. Среди авторов руководители нескольких комитетов Думы во главе с теперь уже бывшим председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской (14 мая президент назначил ее своим советником). Напомним, в феврале 2023-го Дума приняла правительственные поправки к закону «О государственном языке РФ», обязывающие чиновников соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, которые должен разработать кабмин. Но депутатов ситуация с иностранными заимствованиями по-прежнему не устраивает. «Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов… повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами»,— отмечают они в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим они предложили подправить ряд законов и, в частности, дополнить закон «О защите прав потребителей» нормой, согласно которой информация на вывесках, указателях, знаках и «других носителях» должна быть изложена на русском языке, но «по усмотрению изготовителя» может дополняться иностранными словами. Авторы предлагают указывать на русском языке и названия жилых комплексов, в том числе малоэтажных.

Отметим, что правительство в своем отзыве указало на необходимость «существенной доработки» законопроекта. По мнению кабмина, подобные ограничения не соотносятся со ст. 1473 Гражданского кодекса, согласно которой «юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке». Еще более весомая претензия — отсутствие в документе переходных положений, касающихся жилых комплексов с иностранными названиями, которые будут использоваться в рекламных целях на день вступления в силу федерального закона. «Следует уточнить, будут ли распространяться на них положения данного федерального закона, поскольку правовая неопределенность в данном вопросе создаст финансовые и репутационные риски для застройщиков»,— говорится в отзыве правительства. Также, по мнению кабмина, «возникнет правовая неопределенность» относительно иностранных наименований, написанных русскими буквами, например, «Гринлэнд» или «Риверсайд».

28 мая планируется первое чтение еще одной заметной инициативы госпожи Ямпольской, подготовленной в соавторстве с членами комитета по культуре. Поправки к закону «О библиотечном деле» призваны ограничить в библиотеках доступ к книгам писателей, включенных в реестр иноагентов, ведущих экстремистскую деятельность или причастных к терроризму. Как отмечают авторы в пояснительной записке, сейчас подобная литература находится в общественном доступе и «таким образом пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности РФ».

Также 28 мая депутаты планируют рассмотреть во втором чтении поправки ЛДПР об установлении ответственности за принудительную высадку из общественного транспорта безбилетных инвалидов I группы (одобрены в первом чтении 1 февраля). Штраф за это нарушение составит 5 тыс. руб. для водителей и от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц.

Наконец, на 30 мая намечено второе чтение законопроекта о праве соотечественников, которые в составе сборных других стран участвовали в международных школьных олимпиадах, на поступление в российские вузы без вступительных испытаний (принят в первом чтении 28 февраля). Законопроект разработали председатель комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») и его первый заместитель Александр Мажуга (ЕР). Сейчас такое право есть лишь у членов российских сборных, участвующих в международных олимпиадах, а также у победителей и призеров всероссийских олимпиад.

Первую неделю июня депутаты планируют посвятить работе с избирателями в регионах.

Ксения Веретенникова