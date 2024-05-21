Госдума досрочно прекратила полномочия татарстанского депутата Ямпольской

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата парламента от Татарстана Елены Ямпольской в связи с ее переходом на новую должность. За это проголосовали 410 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, ранее сообщалось, что госпожа Ямпольская станет помощником президента страны. Как заявлял руководитель пресс-службы главы государства Дмитрий Песков, бывший депутат будет взаимодействовать с помощником президента РФ Владимиром Мединским по вопросам культуры. Кроме того, под кураторством первого заместителя аппарата президента РФ Сергея Кириенко Елену Ямпольскую будут привлекать к теме молодежной политики. В связи с этим ей пришлось сдать мандат депутата.

"Ъ-Казань"

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