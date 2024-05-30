WP: Зеленский отстранил чиновников, наиболее близких к администрации Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от власти ряд чиновников, которые, как считалось, были наиболее близки к администрации президента США Джо Байдена, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Такое решение, как пишет издание, господин Зеленский принял в связи с недовольством позицией Вашингтона в вопросе использования американской техники для ударов по РФ, а также с отказом господина Байдена участвовать в мирном саммите в Швейцарии. Имена отстраненных политиков в материале WP не упоминаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera, Reuters Фото: Susana Vera, Reuters

WP пишет, что сразу несколько заявлений, сделанные властями Украины и США за последнее время, могут указывать на рост разногласий между сторонами. В частности, отмечает издание, Владимир Зеленский говорил, что отсутствию Джо Байдена на мирном саммите в Швейцарии в июне будет «аплодировать Владимир Путин, причем стоя».

По мнению некоторых источников WP, критика с украинской стороны может быть «еще одной попыткой дать отпор США» после того, как госсекретарь Энтони Блинкен использовал свой последний визит на Украину, чтобы удвоить требования к Киеву бороться с коррупцией. В последние годы Украина предприняла многочисленные шаги по борьбе со взяточничеством, указали собеседники издания. Однако Запад, по их мнению, оценивает проведенные реформы как недостаточно эффективные .

При этом, как указывает WP, официальные лица США настаивают, что основные аспекты украинско-американских отношений остаются прочными. Собеседники издания подчеркнули, что США оказывают Украине всю необходимую помощь в военном конфликте с Россией. Кроме того, обе страны продолжают разработку двустороннего соглашения о безопасности. Также на июнь запланированы переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского в Италии в рамках саммита G7.

Издание отмечает, что подобная критика в адрес Украины может быть специальной тактикой Белого дома. Ее цель — показать Москве, что Вашингтон не рассматривает боевые действия на Украине как прямое столкновение РФ с США или НАТО, о котором неоднократно говорили президент Владимир Путин и российские чиновники.

Снятие с Украины ограничений по использованию западного оружия для ударов по объектам на территории России обсуждается союзниками с середины мая. В частности, это решение поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Следом аналогичную позицию заняли некоторые европейские страны, например Польша, Швеция и Финляндия.

15 мая газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что группа украинских дипломатов находится в Вашингтоне с целью убедить администрацию Джо Байдена снять запрет на использование оружия. По данным издания, целью вооруженных сил Украины является нанесение ударов по военным складам России, чтобы отодвинуть продвижение ВС РФ в Харьковской области.

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