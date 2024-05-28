Зеленский осудил возможное отсутствие Байдена на конференции в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «не очень сильным» решение президента США Джо Байдена пропустить мирный саммит в швейцарском Бюргенштоке, который пройдет 15–16 июня. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что Джо Байден, вероятнее всего, не сможет посетить конференцию, так как в это время поедет в Калифорнию в рамках предвыборной кампании. Однако официально Белый дом не сообщал о планах президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (в центре)

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters Владимир Зеленский (в центре)

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

«Я считаю, при всем уважении к каждому человеку в США, они нам очень сильно помогают, но сейчас будет очень просто: будет саммит мира, который организовывает весь мир, а потом также будет что-то, что попытается организовать Россия. Считаю, что президент (Джо.— "Ъ") Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США»,— сказал господин Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Украинский президент отметил, что он «очень бы хотел, чтобы президент США лично присутствовал» на саммите. По его словам, отсутствию американского президента будет «аплодировать Владимир Путин, причем стоя».

Ранее принять участие в швейцарском саммите президент Украины призвал президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Китай в ответ на предложение господина Зеленского заявил, что КНР выступает за такую мирную конференцию, которую признали бы как Россия, так и Украина. Как сообщала газета Politico, глава МИД КНР Ван И посетит встречу БРИКС в России вместо конференции в Швейцарии.

На мирный саммит в швейцарском Бюргенштоке были приглашены делегации 160 стран. МИД Швейцарии сообщал о важности присутствия на саммите России, но Украина выступала против. Россия на саммит приглашена не была. 17 мая российский президент Владимир Путин заявил, что целью саммита является коллективный ультиматум России. Он заявил, что не намерен обсуждать формулы мира, «основанные на хотелках» Украины.

О предстоящей конференции — в материале «Ъ» «Швейцарская мирная преференция».

Ольга Семеновых