Захарова назвала Зеленского «главарем киевского режима» с оспариваемой легитимностью

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не рассматривает Владимира Зеленского как легитимного президента Украины. Для России господин Зеленский, по ее словам, является «главарем киевского режима». Госпожа Захарова утверждает, что легитимность действующего украинского президента якобы оспаривается и на самой Украине. Недавно спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что господин Зеленский остается легитимным правителем вплоть до отмены военного положения и проведения новых выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине»,— ответила официальный представитель российского МИДа на соответствующий вопрос во время брифинга, трансляция которого велась на Rutube.

Президентский срок Владимира Зеленского подошел к концу 20 мая. Однако новых выборов в стране не проводят из-за введенного в ней военного положения. Российские политики неоднократно заявляли о нелегитимность украинского президента. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил господина Зеленского в преступном захвате власти.

Президент России Владимир Путин, комментируя этот вопрос, сослался на 111-ю статью конституции Украины, которая предусматривает продление полномочий только Рады и ее спикера. Украинское законодательство, утверждает господин Путин, не допускает продление полномочий господина Зеленского. В ответ на это Руслан Стефанчук заявил, что, согласно конституции, президент остается на посту вплоть до вступления в должность нового президента. Так как военное положение не позволяет проводить новые выборы, пояснил он, Владимир Зеленский сохраняет легитимный статус президента.

О легитимности действующего президента Украины — в материале «Ъ» «Есть ли власть у Владимира».

Евгений Белоусов