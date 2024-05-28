Спикер рады ответил на слова Путина о нелегитимности Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что действующий президент страны Владимир Зеленский, согласно Конституции, остается законным лидером вплоть до вступления в должность нового президента. Так господин Стефанчук прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который сослался на законодательство Украины и назвал незаконным продление полномочий господина Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Любопытным читателям рекомендую освоить текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется целостностью власти. А вот эта "непрерывность" не в русском (как "пожизненная"), а в нормальном, демократическом и безопасности понимании»,— написал спикер Рады в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Владимир Зеленский остается законным президентом страны вплоть до следующих выборов, которые пройдут после отмены в стране военного положения, пояснил спикер Рады.

Владимир Путин ранее сослался на 111 статью Конституции Украины, которая предусматривает продление полномочий только Рады. О полномочиях главы государства в ней ничего не сказано. Украинский закон о военном положении, утверждает российский президент, просто отменяет проведение выборов в стране, но не продлевает полномочий действующего президента.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в стране в этом году были отменены из-за действующего военного положения, которое неоднократно продлевалось после введения Россией войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности господина Зеленского.

О легитимности действующего президента Украины — в материале «Ъ» «Есть ли власть у Владимира».

Евгений Белоусов