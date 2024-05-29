Володин обвинил Зеленского в преступном захвате власти на Украине
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что на Украине наблюдается кризис власти. По его словам, так как председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять обязанности президента, а главой государства остался Владимир Зеленский, это можно рассматривать как захват власти.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Вячеслав Володин, как и вчера президент России Владимир Путин, сослался на нормы конституции Украины. Согласно Основному закону этой страны, исполнение обязанностей президента до избрания и инаугурации нового должно возлагаться на председателя Верховной рады. «Но ее спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше»,— отметил российский спикер.
«Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский»,— резюмировал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Господин Володин также подчеркнул, что, хотя главы государств и вольны встречаться с Владимиром Зеленским, международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут. «Это несет в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы»,— считает он.
Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в стране в этом году были отменены из-за действующего военного положения, которое неоднократно продлевалось после введения Россией войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.
Вчера, выступая перед журналистами в Ташкенте, Владимир Путин сослался на 111-ю статью конституции Украины, которая предусматривает продление полномочий только Рады. О полномочиях главы государства в ней ничего не сказано. По его словам, теперь легитимной властью на Украине являются только Верховная рада и ее спикер. В ответ на это сам Руслан Стефанчук заявил, что действующий президент страны — Владимир Зеленский. По его мнению, действующий глава государства остается законным лидером вплоть до вступления в должность нового президента.
О легитимности действующего президента Украины — в материале «Ъ» «Есть ли власть у Владимира».