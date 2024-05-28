Путин: единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер

Президент России Владимир Путин считает, что в вопросе легитимности украинской власти нужно проводить глубокий анализ. Президент указал на 111 статью Конституции Украины, которая предусматривает продление полномочий, но только Рады. О полномочиях главы государства ничего не сказано. При этом в украинском законодательстве есть норма, согласно которой полномочия верховной власти передаются спикеру Рады. Сейчас этот пост занимает Руслан Стефанчук.

«Закон Украины о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент добавил, что для проведения на Украине выборов нужно только отменить в стране закон о военном положении. Однако украинские власти, считает Владимир Путин, просто не хотят этого делать.

«Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений»,— сказал господин Путин во время общения с журналистами в Узбекистане.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя слова Владимира Путина о своей легитимности, сослался на Конституцию Украины. Заявления российского президента о своей легитимности господин Зеленский назвал скучными и неинтересными.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в стране в этом году были отменены из-за действующего военного положения, которое 9 мая было продлено еще на 90 суток. Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что организация считает господина Зеленского легитимным президентом.

Подробнее о легитимности господина Зеленского — в материале «Ъ» «Есть ли власть у Владимира».

Евгений Белоусов