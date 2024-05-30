Путин подписал указ о назначении мэра Тюмени Кухарука врио губернатора ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о смене губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он принял отставку Натальи Комаровой и назначил временно исполняющим обязанности Руслана Кухарука, который ранее возглавлял Тюмень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и Руслан Кухарук во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (справа) и Руслан Кухарук во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Как говорится в указе, госпожа Комарова ушла с должности по собственному желанию. Господин Кухарук будет врио главы ХМАО до вступления в должность того, кого изберут губернатором на выборах. Указ вступил в силу в день подписания — сегодня, 30 мая.

Наталья Комарова ранее сообщила, что покидает пост губернатора и переходит на другую должность. На какую именно, пока неизвестно. Она была единственной женщиной-губернатором в РФ. Руслан Кухарук поблагодарил Владимира Путина за «оказанное доверие исполнять обязанности губернатора».

Госпоже Комаровой 68 лет. Она была губернатором с 2010 года. В 1994–2000 годах возглавляла администрацию Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2000–2001-м работала вице-губернатором ЯНАО. В 2001–2007 годах была депутатом Госдумы. Член «Единой России».

Руслану Кухаруку 45 лет. С 2002 года работал в администрации Тюменского района, Тюменской области и Тюмени. Возглавлял город с 2018 года.

Леонид Уварчев