Путин предложил главе Тюмени возглавить ХМАО вместо Комаровой

Президент России Владимир Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Господин Кухарук поблагодарил президента за доверие. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сегодня, 30 мая, объявила об уходе с поста из-за перехода на другую работу.

«Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени, дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ»,— обратился президент к Руслану Кухаруку во время встречи.

«Владимир Владимирович, спасибо большое за оказанное доверие исполнять обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Действительно, сегодня это очень серьезный стратегический регион, существенный вклад в экономику страны сегодня вносит»,— ответил господин Кухарук.

Руслан Кухарук назвал одной из важнейших задач на посту губернатора ХМАО улучшение условий жизни населения, в том числе — переселение из аварийного жилищного фонда. Также он отметил необходимость поддержать членов семей участников спецоперации.

«У Ханты-Мансийского автономного округа — Югра есть подшефная территория — это Донецкая Народная Республика, город Макеевка. Сегодня такое очень плотное взаимодействие идет по восстановлению объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры. Эту работу, несомненно, нужно продолжить»,— сказал господин Кухарук. Владимир Путин пожелал ему удачи на новом месте работы.

Руслан Кухарук в 2002 году работал в администрации Тюменского района, а затем в течение девяти лет — в департаменте имущественных отношений Тюменской области. В 2012–2017 годах он отвечал за переселение из аварийного жилищного фонда Тюмени в качестве главы департамента земельных отношений города. В 2016-м был назначен замглавы администрации Тюмени, а в 2018-м — избран главой города.

Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО с марта 2010 года, сообщила, что решила уйти с должности из-за перехода на другую работу (на какую именно, не уточнила). Она поблагодарила Владимира Путина и жителей за доверие и поддержку.

О подготовке глав регионов к сентябрьской избирательной кампании — в материале «Ъ» «Губернаторы движутся к выборам».

Лусине Баласян