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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 827-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 30 мая

Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет. В Польше арестованы поляк и два белоруса по подозрению в подготовке диверсии по заданию России. Лавров назвал поставки Украине F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере. Над Краснодарским краем сбито пять беспилотников. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:53. «ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе. Инциденты произошли на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа. В результате падения первого дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель»,— сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

10:36. Около 8:20 мск БПЛА был сбит над территорией Краснодарского края.

10:22. Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму, сообщает ФСБ.

9:51. Россия наращивает группировку войск на Харьковском направлении, заявил главком ВСУ Сырский.

9:30. Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области, без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

9:12. Россия открыта для переговоров по Украине, заявил «РИА Новости» Лавров. Но речь идет именно о мире, а не о перемирии, подчеркнул министр.

8:57. В Польше арестованы поляк и два белоруса по подозрению в подготовке диверсии по заданию России.

8:57. Один из производителей и поставщиков оружия чешская компания Czechoslovak Group (CSG) заявила, что половина полученных снарядов не может быть отправлена на Украину так быстро, как планировалось, из-за роста цен и низкого качества деталей, пишет Financial Times.

8:49. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, пишет Politico.

8:46. Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет.

8:46. В Азовском и Черном морях в ночь на 30 мая отражены атаки дальнобойными ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами, сообщило Минобороны РФ.

8:46. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что истребители F-16 долгое время использовались НАТО в качестве средства доставки в рамках совместных ядерных миссий. В связи с этим, по словам министра, поставки истребителей Украине Россия будет рассматривать как «преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере».

8:46. Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников над Краснодарским краем. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 826-й

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