Поэта ВДВ обвинили в убийстве

Как стало известно “Ъ”, в военном суде началось разбирательство по уголовному делу командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина. По версии СКР, военные похитили девушку, угрожавшую офицеру, что расскажет об их связи его жене, и доставили в пункт временной дислокации части как украинскую разведчицу. Там потерпевшую зарезали ножом, а ее тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления. Старлей Жамидулов получил известность тем, что во время подготовки к боевым действиям писал патриотические стихи, исполнение которых показывали по Telegram-каналам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдын Жамидулов

Фото: Министерство обороны РФ Айдын Жамидулов

Фото: Министерство обороны РФ

В Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) поступило уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве жительницы ЛНР (ч. 1 ст. 126, п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 33, п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ).

В материалах дела, расследованного военными следственными органами СКР, говорится, что Айдыну Жамидулову 28 лет, он уроженец Казахстана, а проживал в Псковской области. Имеет высшее образование, женат, воспитывал двух дочерей.

В январе 2022 года Айдын Жамидулов подписал контракт с Минобороны и в звании старшего лейтенанта проходил службу в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка знаменитой 76-й дивизии ВДВ.

В конце 2022 года в соцсетях и СМИ широко разошлось видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО. В конце повествования офицер заявлял, что семья им гордится и ждет дома.

Алексей Дорожкин был мобилизован 1 января 2023 года. Рядовой, служил в должности старшего разведчика ВДВ.

По версии следствия, 13 января 2023 года около 20 часов Айдын Жамидулов вместе с другими военными, в том числе Алексеем Дорожкиным, распивали спиртное в луганском кафе «Радуга». Примерно через полчаса в кафе пришла местная жительница Валентина Давронова, с которой Айдын Жамидулов ранее состоял в интимных отношениях.

Между старшим лейтенантом и 23-летней девушкой начался конфликт. Опасаясь, что Валентина Давронова сообщит об их связи его супруге, Айдын Жамидулов решил разобраться с девушкой, говорится в материалах дела. Подчиненным же он сказал, что отвезет Валентину к ее нынешнему молодому человеку.

Девушку посадили в кузов «КамАЗа», а когда грузовик приехал в часть, офицер связал ей руки скотчем. Поехавшему с ними Алексею Дорожкину старший лейтенант приказал заклеить Валентине глаза, что тот и сделал.

Чтобы избежать вопросов подчиненных и придать своим действиям вид правомерных, отмечает следствие, Айдын Жамидулов рассказал им, что Валентина Давронова служила в украинской армии с 2018 по 2021 год и на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Также он заявил, что она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.

Девушку завели в солдатскую баню, там Айдын Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В это время в баню вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев (его дело будет слушаться отдельно). Айдын Жамидулов приказал ему добить жертву. Не желая ее смерти, но опасаясь негативных последствий со стороны старшего лейтенанта, Роман Плещеев ударил Валентину Давронову своим ножом в область левого плеча и правой ноги.

В 0:20 в баню зашел Алексей Дорожкин, и Айдын Жамидулов поручил ему завершить начатое. Роман Плещеев вышел из помещения, и Алексей Дорожкин убил жертву ударом ножа в область сердца.

Убедившись, что девушка мертва, Айдын Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело за пределы пункта временной дислокации и подорвать тремя гранатами Ф-1, чтобы погибшую невозможно было опознать и определить причину ее смерти.

Преступление, тем не менее, удалось раскрыть буквально по горячим следам. Все трое фигурантов были задержаны, а затем и арестованы военным судом.

Сейчас по делу проходят предварительные слушания, а по существу, как ожидается, его рассмотрят этим летом. Адвокат старшего лейтенанта Наталья Кохан отказалась комментировать обстоятельства случившегося без согласования ответов с подзащитным.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону