Подмога с Кипра

Как стало известно “Ъ”, пока одно уголовное дело экс-главы банка БКФ, основателя компании «Русский продукт» Ольги Миримской близится к завершению, другое, в котором она фигурировала, может быть окончательно прекращено. Бывший высокопоставленный сотрудник полиции Кипра Иоаннис Еллинас, давший пять лет назад показания в СКР о том, что бизнесвумен якобы планировала убийство зарубежного адвоката своего экс-сожителя, совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова, теперь заявил, что оговорил ее. Соответствующие заявление господин Еллинас направил в СКР и Генпрокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава банка БКФ, основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Экс-глава банка БКФ, основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

В обращении бывшего заместителя начальника сил специального назначения и специальных операций полиции Кипра Иоанниса Еллинаса, поданном через электронную приемную СКР и Генпрокуратуры, заявитель утверждает, что показания 13 августа 2019 года он давал в комитете под давлением адвоката Николая Смирнова Вадима Багатурии и «его знакомых следователей». Тогда, будучи допрошенным в качестве свидетеля, господин Еллинас заявил, что в 2016 году госпожа Миримская, приезжавшая на Кипр в поисках своей новорожденной дочери, в его присутствии якобы предлагала €1,3 млн боссу одного из местных мафиозных кланов Андреасу Родотеу, чтобы тот похитил и пытал кипрского адвоката господина Смирнова Петроса Валко, узнал местонахождение суррогатной матери Светланы Безпятой, а потом убил обоих.

Теперь же в нотариально заверенных заявлениях (имеются в распоряжении “Ъ”) господин Еллинас утверждает, что таких показаний он не давал, «но был вынужден их подписать», так как его длительное время держали на допросе без еды и отдыха и угрожали, что в противном случае его арестуют и он остается в России.

К своим обращениям в СКР и Генпрокуратуру бывший полицейский приложил нотариально заверенные показания кипрского юриста госпожи Миримской Андреаса Орфанидиса, который утверждает, что его за €300 тыс. пытались подкупить адвокаты оппонентов, чтобы он дал показания против своей клиентки.

Первичные показания экс-полицейского не были процессуально оформлены и четыре года просто лежали, как обращение в уголовном деле Ольги Миримской. После того, как основное дело ушло в суд, допрос господина Еллинаса перекочевал в другое расследование. Его следователи начали по ст. 138 УК — о нарушении тайны телефонных переговоров, после того как в ходе обыска дома у госпожи Миримской нашли флешку с биллингом мобильных телефонов адвокатов господина Смирнова (сама фигурантка утверждает, что она была подброшена). По этому эпизоду истекли сроки давности, и в июне 2022 года дело о флешке в отношении госпожи Миримской прекратили. Однако сотрудники ГСУ СКР продолжили его расследовать в отношении «неустановленных лиц». И хотя формально дело в отношении госпожи Миримской о покушении на убийство не возбуждалось, однако, по данным “Ъ”, в последнее время следователи активизировали работу в этом направлении. В частности, направили на Кипр международное поручение о производстве следственных действий.

Адвокат госпожи Миримской Александр Чернов заявил “Ъ”, что защита ранее неоднократно говорила «о заказном характере» всех ее уголовных дел и что новые показания бывшего полицейского «дополнительно подтверждают это».

В свою очередь господин Багатурия опроверг заявление Иоанниса Еллинаса, назвав его «чьими-то больными фантазиями», и обвинил в подкупе свидетеля своих оппонентов. «Я полагаю, что Следственный комитет и Генпрокуратура разберутся в обстоятельствах этого заявления»,— сказал он.

Уголовное дело госпожи Миримской с июля 2023 года рассматривается в закрытом режиме в Измайловском райсуде Москвы. Сейчас доказательства представляет ее защита. Банкиру вменяют в вину дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в виде двух автомобилей общей стоимостью 3,25 млн руб. следователю подмосковного главка СКР Юрию Носову, который вел дело о похищении ее новорожденной дочери. Его организацию инкриминировали господину Смирнову, однако в 2020 году дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Кроме того, госпоже Миримской инкриминируется три эпизода покушений на дачу взяток (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) в размере $1,75 млн судьям Пресненского райсуда Москвы и 9-го Арбитражного апелляционного суда за вынесение в ее пользу решений в рамках споров о разделе имущества с другим бывшим мужем — бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Юрию Носову вменяют в вину получение взяток (ст. 290 УК РФ). Оба вину категорически отрицают.

Мария Локотецкая