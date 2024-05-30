Белый дом окутывается гособлаком

Белый дом расширяет эксперимент по переводу своих информационных систем на государственную единую облачную платформу «Гособлако». Теперь в «пилоте», который завершится 31 декабря 2024 года, участвует уже 41 ведомство, в числе новых — аппарат правительства, Минприроды, Минсельхоз, Минвостокразвития, Минтранс, Минэнерго и ФСИН. По желанию в эксперименте сможет участвовать не только публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства», но и другие ППК. В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) отмечают, что развитие государственных инфраструктурных проектов — один из драйверов облачного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Унификация IT-решений все глубже уходит в структуру исполнительной власти и за ее пределы

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Унификация IT-решений все глубже уходит в структуру исполнительной власти и за ее пределы

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил поправки к постановлению правительства РФ №1114 от 28 августа 2019 года, регламентирующему перевод информационных систем и информационных ресурсов министерств и ведомств, Центризбиркома, государственных внебюджетных фондов и компании «Единый заказчик в сфере строительства» на государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако»). Поправки расширяют состав участников «пилота», начатого 30 августа 2019 года — завершить его планируется 31 декабря 2024 года.

Участвовать в «пилоте» теперь могут аппарат правительства, Минприроды, Минсельхоз, Минвостокразвития, Минтранс, Минэнерго и ФСИН — а общее число участников увеличилось до 41.

Документ дает им возможность перевести информационные ресурсы в «Гособлако» и/или использовать коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места (почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал), поясняют в Минцифры.

Кроме того, документ в том числе предусматривает, что на добровольной основе к «пилоту» могут присоединиться администрация и совет федеральной территории «Сириус», Аналитический центр при правительстве, публично-правовая компания «Российский экологический оператор», некоммерческие организации из реестра социально ориентированных НКО, региональные органы власти и госучреждения, а также иные публично-правовые компании. Это в целом соответствует концепции расширения «обкатанных» в узком кругу ведомств решений по информатизации, которую Белый дом проводит в последние годы, на все более широкий круг участников, включая внешние для правительства структуры.

Поясним, что «Гособлако» — инфраструктурный фундамент, который предоставляет вычислительные ресурсы и обеспечивает безопасность данных (используется российское оборудование и ПО, оператор — компания «Ростелеком-ЦОД») и один из сервисов единой цифровой платформы «Гостех». При этом за счет использования облачной платформы ведомства экономят на обслуживании собственной IT-инфраструктуры — по февральской оценке замглавы Минцифры Евгения Филатова, экономия составляет более 50% бюджетных средств, предназначенных на IT-инфраструктуру.

Изначально «пилот» должен был завершиться до конца 2022 года, однако в середине августа 2022 года Минцифры предложило продлить его, допустив к участию в пилоте и региональные органы власти.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко тогда инициативу объяснили необходимостью консолидировать и оптимизировать использование государственных вычислительных ресурсов. Между тем ситуация могла быть обусловлена и проблемами в поставках «тяжелого» IT-оборудования, возникшими из-за санкций, и вызванным ими интересом ведомств и субъектов РФ к использованию бесплатных федеральных мощностей (см. “Ъ” от 18 августа 2022 года).

Как отмечали ранее в РАЭК, развитие государственных инфраструктурных проектов — один из основных драйверов облачного рынка. Согласно исследованию «Экономика рунета», подготовленному ассоциацией, объем рынка облачной инфраструктуры в 2023 году составил 349,5 млрд руб., увеличившись на 35% (см. “Ъ” от 28 мая). В свою очередь, Евгений Филатов ранее сообщал о планах увеличить число центров обработки данных «Гособлака» к 2030 году с девяти до 15, а количество городов, где они расположены,— с четырех до девяти.

Венера Петрова