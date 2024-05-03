Госинформсистемы призывают к порядку
Минцифры выравнивает ландшафт цифрового госуправления
Минцифры намерено пересмотреть критерии отнесения информационных систем (ИС) к государственным, чтобы повысить эффективность и связность информатизации Белого дома. Еще в 2022 году Счетная палата (СП) отмечала, что технологическая и архитектурная разобщенность препятствует цифровизации госуправления, и добивалась конкретики в ранжировании ИС для выполнения обязательных для них норм — что означает, в частности, необходимость создателей выполнять требования ФСБ и ФСТЭК к безопасности. Проект Минцифры, впрочем, с идеями СП расходится, де-факто сужая, а не расширяя пул ГИС. Совместить интересы министерства и контролеров можно было бы снижением требований силовиков, но рассчитывать в моменте на это не приходится.
Российские ГИС оказались перед сложным выбором между наращиванием эффективности и соблюдением всех требований безопасности
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Минцифры подготовило поправки к закону ФЗ-149 об информации и ст. 15 ФЗ-44 о госзакупках — они регламентируют создание и последующий учет ГИС и конкретизируют виды ИС и то, какие из них могут считаться государственными — ради ясного учета и прозрачности бюджетных трат на них. Кроме того, актуализируется понятие «информационная система» с учетом современных аспектов их создания и функционирования, вводятся в правовое поле понятия «электронный сервис», «цифровая платформа», «государственная цифровая платформа» и т. п.
Отметим, Счетная палата по результатам анализа массива ГИС в 2022 году отмечала, что у госорганов и учреждений было 630 ФГИС и 512 иных информационных систем — в среднем порядка десятка на ведомство, с общим объемом затрат на них около 300 млрд руб.,— и требовала «оптимизировать их количество, заменяя их платформенными решениями, избавиться от дублирования их функциональности и расходов на них».
Еще одна проблема, по мнению СП,— технологическая и архитектурная разобщенность ГИС и противоречивость и обособленность размещенных в них данных, что не позволяет использовать их для управленческих решений и затрудняет синхронизацию планов развития и взаимной интеграции ГИС.
Белый дом намерен использовать данные информсистемы маркировки «Честный знак» для приемки товаров по госзаказу
Так, часть фактически государственных систем (390 из 630), по данным СП, такого статуса не имеет, и для них не обеспечивается выполнение требований, в том числе к безопасности информации (см. “Ъ” от 31 августа 2022 года). Постановление правительства №676 от 6 июля 2015 года, отметим, в том числе предусматривает необходимость выполнения ГИС требований ФСБ и ФСТЭК к защите данных — возможность их обхода может ощутимо упрощать работу IT-подрядчиков министерств и ведомств. По мнению главы комитета по информбезопасности АРПП «Отечественный софт», директора по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Романа Карпова, впрочем, однозначно говорить о влиянии уклонения от требований к защите информации на ускорение процессов работы над ГИС нельзя, «все зависит от архитектуры и технологического стека создаваемой ГИС». Однако эксперт признает: разработчики в РФ «не погружены в регуляторно-нормативные требования и сфокусированы исключительно на реализации функциональных возможностей ГИС, исходя из своих компетенций и навыков», что создает проблемы, «когда оказывается, что систему нужно аттестовывать или сертифицировать в соответствии с требованиями безопасности ФСБ или ФСТЭК».
Принятие законопроекта Минцифры позволит ускорить внедрение цифровых технологий в экономике и госуправлении, пояснили “Ъ” в министерстве.
Де-факто ведомство пытается выстроить единый ландшафт ГИС и дать правительству возможность применять принципы доказательной госполитики, опирающейся на данные, централизованно и связанно обрабатываемые растущим массивом ГИС под управлением верхнеуровневых автоматических систем: ГАС «Управление» и «Электронный бюджет» (см. “Ъ” от 9 января, 4 апреля и 12 июля 2023 года). В Счетную палату проект пока официально не поступал, но там уже заявили “Ъ”, что он не соответствует рекомендациям контрольного органа — так, определяемая им цель создания ГИС (выполнение полномочий по созданию таких систем) легализует практику, при которой признание ИС «государственной» «определяется правовым актом о ее создании, а не предназначением». Кроме того, норма о том, что информсистемы, созданные до принятия закона и не соответствующие его критериям, не являются государственными, де-факто вновь узаконивает эту схему. «Тем самым вместо императивного присваивания 390 федеральным "скрытым ГИС" статуса государственных предлагается им такой статус не присваивать»,— резюмируют в контрольном органе. Совместить потребность Минцифры в ускорении цифровизации и СП в выполнении нормативных требований, отметим, могло бы смягчение избыточных требований к ГИС силовиков, но рассчитывать на это в моменте вряд ли возможно.
Эксперты о законопроекте Минцифры
Проект поправок, подготовленный Минцифры, очень актуален, так как регуляторная база, опирающаяся на систему понятий, сильно устарела, отмечает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. «Объективно IT-индустрия живет в рамках сильно изменившейся бизнес-логики, в рамках практически другой парадигмы разработки и эксплуатации программных решений, а в госсекторе невозможно до сих пор использовать эффективные практики и современные подходы»,— говорит он. Реализация законопроекта, по мнению эксперта, позволит решить эту проблему.
Руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева также полагает, что необходимость в предложенных изменениях назрела уже давно. Сейчас идет активный процесс цифровой трансформации государства, в ходе которого появляются новые «цифровые сущности», такие как, например, «цифровая платформа», «электронный сервис» и другие, в том числе на уровне поручений президента и правительства, отмечает эксперт. Однако они не были закреплены в федеральном законодательстве, что необходимо для быстрого и эффективного исполнения поручений, добавляет она.
Нынешняя система создания и учета ГИС имеет ряд недостатков — это и низкая эффективность, и высокая стоимость, и зависимость от иностранных технологий, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Законопроект направлен на решение этих проблем. Вместе с тем эффект от него будет во многом определяться качеством реализации инициативы, замечает эксперт.