Госинформсистемы призывают к порядку

Минцифры намерено пересмотреть критерии отнесения информационных систем (ИС) к государственным, чтобы повысить эффективность и связность информатизации Белого дома. Еще в 2022 году Счетная палата (СП) отмечала, что технологическая и архитектурная разобщенность препятствует цифровизации госуправления, и добивалась конкретики в ранжировании ИС для выполнения обязательных для них норм — что означает, в частности, необходимость создателей выполнять требования ФСБ и ФСТЭК к безопасности. Проект Минцифры, впрочем, с идеями СП расходится, де-факто сужая, а не расширяя пул ГИС. Совместить интересы министерства и контролеров можно было бы снижением требований силовиков, но рассчитывать в моменте на это не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские ГИС оказались перед сложным выбором между наращиванием эффективности и соблюдением всех требований безопасности

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Российские ГИС оказались перед сложным выбором между наращиванием эффективности и соблюдением всех требований безопасности

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минцифры подготовило поправки к закону ФЗ-149 об информации и ст. 15 ФЗ-44 о госзакупках — они регламентируют создание и последующий учет ГИС и конкретизируют виды ИС и то, какие из них могут считаться государственными — ради ясного учета и прозрачности бюджетных трат на них. Кроме того, актуализируется понятие «информационная система» с учетом современных аспектов их создания и функционирования, вводятся в правовое поле понятия «электронный сервис», «цифровая платформа», «государственная цифровая платформа» и т. п.

Отметим, Счетная палата по результатам анализа массива ГИС в 2022 году отмечала, что у госорганов и учреждений было 630 ФГИС и 512 иных информационных систем — в среднем порядка десятка на ведомство, с общим объемом затрат на них около 300 млрд руб.,— и требовала «оптимизировать их количество, заменяя их платформенными решениями, избавиться от дублирования их функциональности и расходов на них».

Еще одна проблема, по мнению СП,— технологическая и архитектурная разобщенность ГИС и противоречивость и обособленность размещенных в них данных, что не позволяет использовать их для управленческих решений и затрудняет синхронизацию планов развития и взаимной интеграции ГИС.

Так, часть фактически государственных систем (390 из 630), по данным СП, такого статуса не имеет, и для них не обеспечивается выполнение требований, в том числе к безопасности информации (см. “Ъ” от 31 августа 2022 года). Постановление правительства №676 от 6 июля 2015 года, отметим, в том числе предусматривает необходимость выполнения ГИС требований ФСБ и ФСТЭК к защите данных — возможность их обхода может ощутимо упрощать работу IT-подрядчиков министерств и ведомств. По мнению главы комитета по информбезопасности АРПП «Отечественный софт», директора по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Романа Карпова, впрочем, однозначно говорить о влиянии уклонения от требований к защите информации на ускорение процессов работы над ГИС нельзя, «все зависит от архитектуры и технологического стека создаваемой ГИС». Однако эксперт признает: разработчики в РФ «не погружены в регуляторно-нормативные требования и сфокусированы исключительно на реализации функциональных возможностей ГИС, исходя из своих компетенций и навыков», что создает проблемы, «когда оказывается, что систему нужно аттестовывать или сертифицировать в соответствии с требованиями безопасности ФСБ или ФСТЭК».

Принятие законопроекта Минцифры позволит ускорить внедрение цифровых технологий в экономике и госуправлении, пояснили “Ъ” в министерстве.

Де-факто ведомство пытается выстроить единый ландшафт ГИС и дать правительству возможность применять принципы доказательной госполитики, опирающейся на данные, централизованно и связанно обрабатываемые растущим массивом ГИС под управлением верхнеуровневых автоматических систем: ГАС «Управление» и «Электронный бюджет» (см. “Ъ” от 9 января, 4 апреля и 12 июля 2023 года). В Счетную палату проект пока официально не поступал, но там уже заявили “Ъ”, что он не соответствует рекомендациям контрольного органа — так, определяемая им цель создания ГИС (выполнение полномочий по созданию таких систем) легализует практику, при которой признание ИС «государственной» «определяется правовым актом о ее создании, а не предназначением». Кроме того, норма о том, что информсистемы, созданные до принятия закона и не соответствующие его критериям, не являются государственными, де-факто вновь узаконивает эту схему. «Тем самым вместо императивного присваивания 390 федеральным "скрытым ГИС" статуса государственных предлагается им такой статус не присваивать»,— резюмируют в контрольном органе. Совместить потребность Минцифры в ускорении цифровизации и СП в выполнении нормативных требований, отметим, могло бы смягчение избыточных требований к ГИС силовиков, но рассчитывать на это в моменте вряд ли возможно.

Венера Петрова, Олег Сапожков