СДЭК: нет оснований считать, что при сбое к данным пользователей был получен доступ

Пресс-служба логистического оператора СДЭК сообщила «Ъ», что данные пользователей находятся в безопасности. В компании утверждают, что данные надежно шифруются. Сейчас СДЭК работает над возобновлением полного обслуживания клиентов.

«Данные пользователей хранятся надежно и в шифрованном виде. У нас нет оснований считать, что к ним был получен доступ. Как и сообщали вчера, все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания»,— сказали в пресс-службе СДЭК.

СДЭК («Служба доставки ''Экспресс-курьер''») работает с 2000 года. По состоянию на конец первого полугодия 2023-го у компании было свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране (в России — 3,8 тыс.).

Крупный сбой в работе СДЭК, обрабатывающей в день почти 300 тыс. отправлений, произошел 26 мая. В компании говорили, что причиной стали технические проблемы. Однако глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн утверждает, что сбой вызвала хакерская атака. По его словам, принятых компанией мер было недостаточно. Сегодня, 29 мая, утром сайт СДЭК частично возобновил работу.

Подробнее о сбое — в материале «Ъ» «СДЭК лежит вторые сутки».