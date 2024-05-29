МИД Венгрии: без нефтепровода «Дружба» невозможно обеспечение страны нефтью

Венгрия получает 80% нефти через Белоруссию, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он поднял эту тему после переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником в Минске. Господин Сийярто выразил надежду, что Белоруссия продолжит помогать Венгрии с поставками нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы благодарим Беларусь за то, что она гарантирует транзит. Без нефтепровода "Дружба" безопасное обеспечение Венгрии нефтью невозможно. И это не по политическим причинам, а по физическим: другого такого трубопровода, который вел бы в Венгрию нефть, нет»,— пояснил венгерский министр (цитата по БЕЛТА).

«Дружба» — крупнейший трубопровод в мире для транспортировки углеводородов, был запущен в 1964 году. Протяженность — 8900 км, мощность — 66,5 млн т в год. Соединяет Альметьевск (Татарстан, Россия) со Шведтом (Германия) и Шаги (Венгрия). Включает в себя 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн куб. м нефти.

В апреле 2023 года Польша выступила с идеей ввести санкции против импорта по северной части нефтепровода «Дружба». В том же месяце польские власти совместно со странами Балтии предложили ограничить поставки по нефтепроводу «Дружба». Странам, получающим по нему нефть (Чехии, Германии, Венгрии и Словакии), предлагалось предоставить «компенсационные механизмы».

О ситуации на рынке нефти — в публикации «Ъ» «Запасы давят на цены».

Лаура Кеффер