Запасы давят на цены

Цена нефти Brent после полуторамесячного перерыва опустилась ниже $83 за баррель. Стоимость российской Urals приблизилась к $71 за баррель. За четыре дня европейские сорта нефти подешевели на 7–8%. «Медвежья» игра на рынке связана как со снижением геополитической напряженности, так и с ростом запасов нефти в США и сохранением жесткой политики ФРС. Движение цен может замедлиться в преддверии летнего сезона, а также из-за действий ОПЕК+ по стабилизации рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость европейской нефти Brent 2 мая впервые после полуторамесячного перерыва опустилась ниже $83 за баррель. В ходе торгов на бирже ICE цена ноябрьского контракта на поставку североморской нефти достигала отметки $82,9 за баррель, минимума с 13 марта. Это на 0,6% ниже значения закрытия среды и на 7% ниже значения в минувшую пятницу. Котировки российской нефти Urals, по данным ресурса ProFinance, опустились с начала недели на 8%, вплотную приблизившись к $71 за баррель. В итоге спред расширился почти до $12.

Обновлению семинедельного минимума способствовали опубликованные в среду данные по запасам нефти в США.

Так, за неделю, закончившуюся 26 апреля, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 7,3 млн баррелей и составили 460,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Это является сильнейшим недельным подъемом с начала февраля, при этом аналитики ожидали уменьшения запасов на 2,3 млн баррелей. «Рост запасов коммерческой нефти позволил восполнить резервы до уровня апреля 2023 года, что повышает риск ухода с рынка крупного покупателя в лице США»,— отмечает аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Давление на котировки оказывает и снижение геополитических рисков, которые толкали цены вверх с начала апреля. На этой неделе активизировались переговоры между Израилем и «Хамасом» по вопросам перемирия и освобождения заложников. «С октября прошлого года цена на нефть выросла на $5–7 за баррель из-за войны между Израилем и "Хамасом", запрета судоходства в Красном море и вероятности того, что Иран будет непосредственно вовлечен в военные действия. Этот риск, по-видимому, снижается, поэтому от значительной части премии за риск отказались»,— отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Еще одним фактором снижающихся нефтяных котировок стало ужесточение риторики представителей ФРС.

По итогам прошедшего на этой неделе заседания финансовый регулятор сохранил ключевую ставку на максимальном уровне за 23 года в 5,5% и дал сигнал о том, что высокие ставки останутся еще долго, так как прогресс в снижении инфляции в этом году застопорился. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, высокие процентные ставки продолжат тормозить мировой экономический рост, что негативно для сырьевых цен. «После добровольного дополнительного сокращения добычи Россией на 500 тыс. баррелей в сутки рынок нефти стал сбалансирован, но экономическая слабость в США может привести к дисбалансу на рынке нефти»,— говорит Рональд Смит.

При текущем состоянии мировой экономики, сокращениях нефтедобычи альянсом ОПЕК+ и неустойчивом положении на Ближнем Востоке диапазон цен на нефть Brent $77–87 за баррель является довольно устойчивым, считает Михаил Васильев. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин не исключает, что в преддверии летнего сезона возможен умеренный рост цен на несколько долларов за баррель. Важным событием для нефтяного рынка будет обсуждение в начале июня ОПЕК+ квот по добыче на третий квартал. От этого решения, полагает господин Бахтин, будет зависеть фундаментальная картина на рынке нефти во втором полугодии.

Виталий Гайдаев