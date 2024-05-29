КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором и навозом

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров через границу в Южную Корею. В шарах был различный мусор — пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС страны (JCS).

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По данным военных, шары начали запускать вчера, 28 мая, вечером. После пересечения границы объекты падали в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Шары собрали для детального анализа, уточнил представитель JCS.

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы призываем КНДР немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия»,— добавили в штабе. JCS пообещал совместно с полицией и правительством разработать меры безопасности для подобных случаев.

Власти Северной Кореи на прошлой неделе предупредили о планах «разбросать кучи макулатуры и грязи» над приграничными районами в ответ на отправку листовок Южной Кореей. Еще в 2023 году КНДР утверждала, что «листовки и другие предметы», которые бросали с воздушных шаров, запущенных из Южной Кореи, были заражены коронавирусом, что якобы привело к его распространению в республике. Рассылкой листовок занималось движение «Борцы за свободную Северную Корею». Министерство объединения Южной Кореи просило активистов не делать этого.

О ситуации в районе Корейского полуострова — в материале «Ъ» «Пхеньян демонстрирует ракетные жесты».

Лаура Кеффер