Власти Южной Кореи попросили активистов не посылать дроны с листовками в КНДР

Глава движения «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) Пак Санг Хак заявил о намерении в ближайшее время запустить беспилотники для отправки «антипхеньянских листовок» в КНДР. Министерство объединения Южной Кореи попросило активистов не делать этого, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в ведомстве.

О своих планах FFNK объявили вчера, 9 января. Пак Санг Хак сказал, что движение отправит листовки «в кратчайшие возможные сроки». Обычно их переправляли через границу на воздушных шарах, но с этим способом доставки возникли проблемы зимой.

Южнокорейские власти выступили против. «Для соблюдения соответствующих законов, учета ситуации в Корее и защиты жизней и безопасности людей необходимо, чтобы активисты воздержались от проведения кампаний с листовками, которые могут вызвать ненужные риски»,— сказал неназванный представитель Министерства объединения журналистам.

В августе власти КНДР заявили, что причиной появления COVID-19 в республике стали зараженные вирусом «листовки и другие предметы», которые бросали с воздушных шаров, запущенных из Южной Кореи. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут «провоцировать» проникновение коронавируса.

Отношения Сеула и Пхеньяна обострились в конце прошлого года после того, как беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. Один из БПЛА подлетел к Сеулу. Военные Южной Кореи заявили, что БПЛА было тяжело обнаружить из-за небольшого размера.

Подробности — в материале «Ъ» «Корейцы слетали друг к другу».

Лаура Кеффер