Городским выборам помогут свыше

Центризбирком (ЦИК) во вторник впервые разрешил двум избиркомам субъектов РФ взять на себя организацию выборов в городские советы региональных столиц. Вступившие в силу в 2023 году новации будут применены в Ненецком автономном округе (НАО) и Северной Осетии. В избиркомах пояснили, что регионалы обладают большим ресурсом для проведения значимых кампаний, а распространение новой схемы способствует развитию согласованности всей избирательной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласовать передачу полномочий по проведению городских выборов на уровень субъекта избиркомы Северной Осетии и НАО попросили в преддверии выборов в собрание представителей Владикавказа и горсовет Нарьян-Мара. Аргументация в обоих случаях была схожей: комиссии обратили внимание на отсутствие других крупных кампаний в этом году, масштаб предстоящих выборов в связи с их столичным статусом и широкие ресурсные возможности региональных избиркомов в сравнении с территориальными (ТИК).

«На территории Владикавказа действуют две ТИК, в штате которых по три человека, одновременно в избирательных комиссиях республики работает квалифицированный состав, порядка 20 человек»,— рассказала на заседании член ЦИКа Эльмира Хаймурзина, добавив, что на предыдущих выборах во Владикавказе избирком республики «все равно был вынужден укреплять ТИК сотрудниками субъекта».

Она также напомнила, что с этого года депутатов во Владикавказе избирают по пропорциональной системе, и опыт проведения таких кампаний как раз есть у ресизбиркома. «Из 22 региональных отделений партий только шесть имеют возможность участвовать в кампании без сбора подписей»,— добавила глава избиркома Жанна Маргоева, указав, что опыт верификации подписных листов, которым располагает комиссия субъекта, будет полезен из-за потенциально большого числа сборщиков.

«В избиркоме субъекта есть профессиональный аппарат и штатные высококвалифицированные специалисты. Сотрудники ТИК тоже вполне профессиональны и добросовестны, но у каждого есть другая основная работа»,— сообщил, в свою очередь, глава избиркома НАО Иван Макаров. «Речь о взаимовыручке, товарищеской поддержке, необходимом подкреплении и взаимопомощи в рамках организации электоральных процедур, когда требуется помощь старшего товарища»,— похвалил инициативу член ЦИКа Игорь Борисов. Он также отметил, что в нижестоящих избиркомах нет членов с правом совещательного голоса, тогда как члены комиссий субъектов с этим статусом сохранят его и при проведении городских кампаний. «Члены комиссии с правом совещательного голоса будут присутствовать и участвовать при проведении выборов муниципального уровня и при этом обладать полномочиями для того, чтобы обеспечить гласность процесса»,— пояснил господин Борисов.

Глава хабаровского избиркома, где аналогичную схему применили в прошлом году на выборах мэра, Денис Кузьменко не просто отметил полезность процедуры, но и сообщил, что его комиссия в ближайшее время попросит ЦИК распространить ее полномочия на выборы в гордуму Хабаровска.

«Норма позволила организовать работу на выборах мэра на очень высоком уровне, это отметили все»,— подчеркнул господин Кузьменко. В итоге инициативы обоих региональных избиркомов были поддержаны единогласно. «Спасибо ЦИКу, который стимулирует взаимопомощь и дает возможность работать единым, цельным механизмом»,— резюмировал Игорь Борисов. Близкий к ЦИКу источник “Ъ” знает, что аналогичный формат обсуждают и в Чите.

Иван Макаров сказал “Ъ”, что считает принятое решение шагом в сторону профессионализации системы избиркомов: «На федеральном и региональном уровне выборы организуют комиссии, где руководители работают на профессиональной штатной основе, имеют специальное юридическое образование». В ТИК, которые обычно наделяют полномочиями по организации муниципальных выборов, штатные профессионалы в меньшинстве, а где-то они полностью состоят из людей, работающих в других организациях, добавил глава избиркома НАО.

Электоральный юрист и экс-председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров отмечает, что выборы депутатов региональных столиц «всегда были на особом счету». «До недавнего времени их проводили отдельные муниципальные избиркомы, но по инициативе ЦИКа этот институт демонтировали из системы избирательных комиссий»,— напоминает эксперт. По его словам, доверять проведение столь значимых кампаний ТИК «не всегда целесообразно», потому ЦИК практикует передачу полномочий на уровень регионов. «Это позволяет, в частности, обеспечить прямое влияние ЦИКа на принимаемые в ходе кампании решения. Например, решения субъектовых комиссий в части регистрации партсписков и кандидатов могут быть обжалованы сразу в ЦИКе, что сильно ускоряет процесс "корректировки" ошибочных решений и позволяет исключить одиозные случаи отказа в регистрации и разного рода спорные ситуации»,— рассуждает юрист. В целом, по его мнению, происходящее «отражает тенденцию централизации процессов внутри избирательной системы» и «общую линию на унификацию принимаемых решений, где решающее слово в процессе выработки правовых позиций должно оставаться за ЦИКом». А регионы теряют возможность «бравировать своими полномочиями для создания преференций тем или иным региональным политическим игрокам», заключает господин Захаров.

Григорий Лейба, Анастасия Корня