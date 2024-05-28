Bild: Украина использовала полученную от ФРГ Patriot для удара по России

Источник немецкой газет Bild утверждает, что Украина минимум один раз нарушила договоренность с западными союзниками о недопустимости ударов по России. По информации издания, украинские войска нанесли удар по находящейся на территории России цели из системы Patriot, полученной от Германии.

Bild не уточняет, какая именно цель была поражена снарядами из комплекса Patriot. Украинский удар повлек за собой недовольство со стороны США и Германии. Источник издания утверждает, что обе страны грозили Украине прекращением военных поставок в случае повторения подобного инцидента.

8 февраля 2024 года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что военный самолет Ил-76, упавший в Белгородской области 24 января, был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

В середине мая глава британского Минобороны Грант Шаппс сообщил, что Лондон предоставил Киеву разрешение на атаки по Крыму, так как считает полуостров частью украинской территории. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что выступает за снятие для Украины ограничений на нанесение ударов по российской территории западным оружием.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 28 мая сказал, что считает такие удары законными, если они будут пропорциональными. Президент России Владимир Путин, комментируя такую риторику западных политиков, сказал, что страны НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют». Власти США несколько раз говорили, что несмотря на просьбы Украины снятия запрета на удары американским оружием по территории России не было.

Евгений Белоусов