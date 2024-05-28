Боррель считает удары ВСУ по России законными, если они «пропорциональны»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что считает удары Украины по России западным оружием «законными», если они являются «пропорциональными». По его словам, такая установка есть в международном праве, но не все страны Евросоюза с ней согласны.

Заявление о «законности» ударов украинской армии по территории России Жозеп Боррель сделал по итогам встречи министров обороны стран ЕС. «Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально»,— сказал господин Боррель.

Он добавил, что «только одна-две страны» готовы отменить эти ограничения, остальные — «пока размышляют».

25 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного оружия. Госдепартамент США придерживается позиции запрета таких ударов, аналогичные заявления делал президент США Джо Байден. 22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина должна принимать решения об ударах по России западным оружием самостоятельно.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».