Путин: страны НАТО должны понимать с чем играют, разрешая бить по РФ

Президент Владимир Путин заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории. По его словам, в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

«Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением»,— сказал Владимир Путин во время пресс-конференции в Ташкенте (цитата по сайту Кремля).

Президент также отметил, что заявления об ударах западным оружием звучат на фоне наступления ВС РФ в Харьковской области. По его словам, альянс сам спровоцировал продвижение России. «Я же полгода назад публично сказал: если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы вынуждены будем создавать зону безопасности»,— добавил Владимир Путин.

Российский президент также напомнил, что об ударах западным оружием по РФ говорил в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, господин Столтенберг не может не понимать, что такие атаки могут быть осуществлены только с помощью средств космической разведки. Владимир Путин также сказал, что с Йенсом Столтенбергом они «могли договариваться», когда тот занимал должность премьер-министра Норвегии.

Ранее сегодня, 28 мая, генсек НАТО повторил, что выступает за снятие ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по «легитимным целям» на территории РФ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также говорил, что 28 мая министры обороны стран ЕС встретятся для обсуждения вопроса о снятии таких ограничений. В середине мая глава британского Минобороны Грант Шаппс сообщил, что Лондон предоставил Киеву разрешение на атаки по Крыму, так как считает полуостров частью украинской территории.

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