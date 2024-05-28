От колес до лекарств

Начальник ГИБДД Михаил Черников пообещал «подчистить» и «минимизировать» парк «неэффективных» дорожных камер. Генерал-лейтенант Черников сделал это заявление в ходе заседания Общественного совета МВД. Он также опроверг информацию о том, что инспекторы будут наказывать водителей за употребление лекарств, в том числе аспирина и терафлю. А затем, к удивлению многих, господин Черников объявил о переименовании ГИБДД в Госавтоинспекцию, хотя де-юре это произошло еще в 2002 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Черников заверил водителей, что таблетки им не повредят

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Черников заверил водителей, что таблетки им не повредят

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заявления, широко цитируемые информационными агентствами и новостными каналами, господин Черников сделал в ходе заседания Общественного совета (ОС) МВД во вторник. Глава совета Анатолий Кучерена поинтересовался, в частности, относительно камер-треног, вызывающих раздражение у водителей.

Михаил Черников пообещал с 1 сентября «подчистить» комплексы, которые работают «неэффективно», передислоцировав их на участки, где часто происходят ДТП.

Именно 1 сентября, напомним, вступит в силу федеральный закон №197 и связанные с ним подзаконные акты. В частности, будет утвержден список мест, где разрешено использовать комплексы, регламентированы минимальное расстояние между камерами, правила обозначения их на дорогах и т. д. При нарушении этих норм граждане смогут обжаловать полученные штрафы. По оценкам ряда экспертов, 50–70% камер не соответствуют требованиям. Передвижные камеры, заверил Михаил Черников, должны находиться лишь там, где это «необходимо»: «На прямом участке дороге, где разделены потоки, где нет препятствий для движения, зачем камера нужна? Мы это минимизируем».

Анатолий Кучерена напомнил про частую проблему на дорогах: стоит знак «80», потом сразу «60» и камера. Выступивший адвокатом господин Кучерена заметил, что водители не успевают сбрасывать скорость и получают штрафы. «"80–60" — это еще хорошо. Бывает "90", а потом сразу "40",— подтвердил Михаил Черников.— Это мы уже сегодня жестко пресекаем, но сейчас они (очевидно, региональные власти.— “Ъ”) умудряются хитрить. С 1 сентября такого точно не будет». Глава ГИБДД в связи с этим напомнил об инициативе обязать власти субъектов согласовать с полицией установку знаков, ограничивающих скорость.

Не мог обойти вниманием руководитель ведомства и недавнюю полемику относительно так называемого списка запрещенных лекарств от Минздрава.

В середине мая депутат Госдумы Ярослав Нилов обнародовал список лекарств, в который попали в том числе корвалол, аспирин, терафлю и другие распространенные лекарства (всего 74 наименования). Парламентарий получил этот перечень в ответ на свой запрос из Минздрава. Из слов господина Нилова следовало, что все эти препараты теперь нельзя употреблять за рулем — это чревато лишением прав.

«Я оперативно позвонил Михаилу Альбертовичу Мурашко (главе Минздрава.— “Ъ”), говорю: "Михаил Альбертович, что-то не то. Откуда это?" — рассказал во вторник начальник ГИБДД.— А он мне: "Вообще жуть. Придумают что-то, а потом это скидывают друг другу"». Отметим, ранее Михаил Мурашко уже заявил, что список является всего лишь подборкой медикаментов, после употребления которых не рекомендуется управлять транспортным средством, и не имеет правового статуса, то есть не используется ГИБДД и судами.

Член ОС Дмитрий Второв спросил Михаила Черникова про перспективы появления приложения для фиксации нарушений правил парковки.

Глава ГИБДД напомнил, что такой софт уже разработало правительство Москвы (приложение «Помощник Москвы»). С его помощью граждане могут сфотографировать припаркованную с нарушением (например, на газоне) машину и отослать фото в Московскую административную дорожную инспекцию для формирования «письма счастья». «Относиться к этому можно по-разному, но законодательно признано, что это незаконно,— заключил Михаил Черников.— Чтобы фиксировать нарушения, устройство должно работать без участия человека». Пленум Верховного суда разъяснил это еще в 2019 году. О коллизии с юридическим статусом штрафов от «Помощника Москвы» “Ъ” рассказывал много раз: столичные власти считают, что приложение законно, и продолжают его эксплуатацию, автовладельцы успешно обжалуют санкции в Мосгорсуде. Чтобы софт стал законным, отметил Михаил Черников, нужно скорректировать законодательство.

В финале мероприятия Анатолий Кучерена попросил сотрудников ГИБДД внимательно «профилактировать» нарушителей правил. «Мы сейчас стали Госавтоинспекцией. ГИБДД убираем. Законодательно это урегулировали»,— прокомментировал пожелание Михаил Черников. Заявление мгновенно вошло в топы новостей. Однако с 2002 года указом президента №711 года закреплено два равноправных названия — Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) и Госавтоинспекция. Поправок в указ в части названия не вносилось, ведомство в своей деятельности использует оба названии. Главк ГИБДД называется Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, ГАИ остается сленговым названием.

Иван Буранов