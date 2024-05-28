Медицинский спирт разбавят акцизом

Власти хотят ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства. Законопроект разработал Минфин, пишут «Ведомости». По данным газеты, платить сбор придется как производителям этанола, так и изготовителям препаратов. По задумке авторов, это поможет бороться с оборотом нелегального алкоголя. А вот продукция, из которой нельзя его произвести, попадет в специальный правительственный перечень. И изготовители таких препаратов смогут получить налоговый вычет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Введение акциза затронет многих игроков рынка, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Но, по его словам, в большинстве случаев подорожание препаратов будет незначительным: «Достаточно большой спектр препаратов содержит этиловый спирт. Где-то он является, скажем так, основным действующим веществом, есть антисептики на основе спирта, всевозможные препараты в виде настоек. Наконец, спирт входит в достаточно широкий набор препаратов в качестве стабилизатора, растворителя, какого-то смачивающего агента и так далее. Он используется как вспомогательное вещество, как некая технологическая жидкость, собственно, при производстве.

Действительно, спектр интересантов, которых затронет данная инициатива, достаточно разнообразный. Но другое дело, что для абсолютного большинства препаратов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, изменения с точки зрения цены в результате введения акциза будут минимальными. Потому что у этих препаратов достаточно высокая добавленная стоимость. Зачастую там содержание спирта минимальное, введение акциза к стоимости конечного лекарства будет на уровне копеек.

Но для тех препаратов, которые используются в основном с целью получения опьяняющего эффекта, это действительно критично. Себестоимость таких лекарств вырастет достаточно серьезно, потому что там этанол — это основной компонент. Очевидно, что целесообразность покупки таких средств будет минимальна».

В 2023 году ввести акцизы на весь этиловый спирт предложила Валентина Матвиенко. По ее словам, в 2022 году в России произвели в четыре раза больше этанола, чем требовалось сфере здравоохранения. И большая часть пошла на изготовление нелегального алкоголя, заключила Матвиенко.

Впрочем, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин сомневается, что потенциальная польза перевесит вред для рынка: «У разработчиков законопроекта отсутствуют какие бы то ни было релевантные данные о том, каков сегодня уровень нелегального алкоголя. Если нет данных, как можно говорить всерьез о том, что он может быть снижен?

Если введут акциз в тех объемах, которые сегодня заявлены, цена фармацевтического этилового спирта или медицинского спирта будет более 800 руб. за литр. При этом спирт из Белоруссии такого же качества стоит 70 руб. за литр. Просто жулики, которые сегодня делают нелегальный алкоголь, со слов разработчиков, из медицинского спирта, тут же переключатся на другие источники.

Это будут тектонические сдвиги во всей цепочке производства лекарств. Для производства 1 кг действующего вещества необходимо до 1 тонны спирта. Для производства самих лекарств требуется так называемая фармацевтическая субстанция спирт этиловый. Это еще одна накрутка. Если все эти накрутки сложить, цена на некоторые лекарственные препараты может вырасти на 300%. Причем цены вырастут еще до того, как будут введены акцизы, так работает рынок.

Правительственный перечень и налоговый вычет эту проблему не решат. Сегодняшние перечни обновляются с периодичностью раз в два-три года. Чтобы ввести туда новый препарат, нужно потратить огромное количество времени. И потом, это такая уловка: давайте мы сейчас акцизы введем, а потом будем обсуждать перечень, и на него потратим еще пять лет».

Как пишут «Ведомости», инициативу поддержал Росалкогольтабакконтроль. А в Минпромторге идею комментируют осторожно. Там заявили, что при введении акцизов нужно изучить возможные риски влияния на промышленность.

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Илья Сизов