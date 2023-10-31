Межспиртовая рознь

Фармпроизводители стран ЕАЭС раскритиковали инициативу Минфина распространить акцизы для этилового спирта на этанол, следует из письма профильной ассоциации. По мнению компаний, это не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, но спровоцирует рост цен на ряд фармсубстанций и в конечном счете на препараты из списка ЖНВЛП. По данным “Ъ”, позицию Минфина пока не готовы поддержать и ведомства—кураторы фармотрасли — Минздрав и Минпромторг. Последний срок представления их возражений наступит уже сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос о том, чего в медицинском спирте больше — медицины или спирта,— пока не нашел однозначного решения в органах власти

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Вопрос о том, чего в медицинском спирте больше — медицины или спирта,— пока не нашел однозначного решения в органах власти

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

«Предложение Минфина распространить акциз для этилового спирта на этанол приведет не к обелению рынка нелегального алкоголя в РФ, а к увеличению стоимости фармсубстанций и в конечном счете препаратов из списка жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП)» — с такой критикой предложения в обращении к главе ведомства Антону Силуанову выступила Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС; письмо есть у “Ъ”).

Впервые о необходимости ввести акциз на этанол (речь о медицинском спирте) летом заявила глава Совета федерации Валентина Матвиенко: по ее словам, в 2022 году в РФ было произведено 6,8 млн декалитров (дал) медицинского спирта, а в фармпромышленности было востребовано только 1,6 млн дал, остальной объем был использован для производства нелегальной алкогольной продукции. Предложение тогда поддержал глава Минфина Антон Силуанов, и в начале августа ведомство направило в аппарат правительства проект поправок к гл. 22 («Акцизы») ч. 2 Налогового кодекса (НК). По мнению ведомства, распространение акцизов на этанол позволит продолжить легализацию рынка алкоголя в РФ — после ужесточения требований к производству и обороту этилового спирта ведомство фиксирует «неоправданное увеличение» выпуска необлагаемого акцизом этанола. С 2023 года, напомним, поправками к НК ставка акциза на остальную спиртосодержащую продукцию была повышена с 589 руб. до 613 руб. за 1 л безводного спирта. В 2024 году запланирован рост акциза до 638 руб., в 2025-м — до 664 руб.

Как следует из письма АФПЕАЭС, акциз сделает выпуск многих фармсубстанций, которые используются для создания препаратов из списка ЖНВЛП, нерентабельным. Повышение же цен на них на 30–80% для компенсации акциза вряд ли возможно из-за госрегулирования. «В конечном счете пострадает даже не российское фармпроизводство, а пациенты, которые будут вынуждены переходить на более дорогие зарубежные аналоги необходимых препаратов»,— отмечает глава АФПЕАЭС Алексей Кедрин. Отметим, что производство отечественных фармсубстанций — один из главных приоритетов стратегии развития отрасли «Фарма-2030» (см. “Ъ” от 11 октября).

Как отмечает исполнительный директор Союза профессиональных фарморганизаций Лилия Титова, предложение Минфина компенсировать производителям часть затрат, которые они понесут при введении акциза, пока не выглядит реалистичным. «Мы не видели конкретных предложений по этому механизму, и есть ощущение, что его хотят создать только на словах, иначе зачем вводить дополнительное обложение?» — отмечает она, предлагая решать проблему нелегального оборота спирта иначе, за счет учета его передачи от производителя.

Как стало известно “Ъ”, в аппарате правительства ждут позиции ряда профильных ведомств, в том числе тех, которые курируют фармотрасль, Минфина и Минпромторга, по спорному вопросу до 31 октября. По данным “Ъ”, на конец минувшей недели министерства ни с согласованной позицией, ни с возражениями в правительство не вернулись. Ранее же заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева заявляла, что ведомство солидарно с фармпроизводителями в оценке последствий введения акцизов. Вероятно, интрига получит развитие сегодня, и осложнить ее может тот факт, что документ, на который не представлено формальных возражений, по новым правилам Белого дома (см. “Ъ” от 15 сентября) теперь считается согласованным и для возврата к поиску компромисса по нему может потребоваться вмешательство профильных вице-премьеров.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков