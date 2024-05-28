Путин: западные инструкторы на Украине обслуживают высокоточное вооружение

Президент Владимир Путин заявил, что иностранные инструкторы на Украине несут потери. Он отметил, что инструкторы из стран Запада под видом наемников обслуживают западные вооружения на Украине.

«А кто высокоточное оружие обслуживает? Инструкторы в виде наемников, и они несут потери»,— сказал Владимир Путин во время пресс-конференции в Ташкенте. Он сообщил, что в присутствии наемников с украинской стороны «ничего нового нет». «То, что военные на Украине сейчас говорят о том, что они могут появиться, так они там давно находятся. Мы слышим в эфире то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть»,— отметил глава государства.

Владимир Путин отдельно отметил заявления польских властей о готовности направить своих военных на Украину, заявив, что там уже много наемников из Польши. «Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, то другие уйдут, а поляки — никогда»,— подчеркнул президент. По его словам, заявления о том, что иностранный контингент будет находиться на границах Украины, чтобы высвободить находящихся там украинских военных,— это «чушь и дурь».

Ранее сегодня, 28 мая, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не исключают возможности отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе. Немецкая газета Der Spiegel писала, что страны Балтии и Польша введут свои войска на Украину в случае прорыва ВС России. О возможности отправить свои войска на помощь Украине также неоднократно заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон.

27 мая Главком ВСУ Александр Сырский по итогам видеосвязи с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и министром обороны Украины Рустемом Умеровым подписал документы, позволяющие прибыть французским инструкторам на Украину. Минобороны Франции заявило, что данный вопрос еще прорабатывается.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова