Глава МИД Польши не исключил отправки польских войск на Украину

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что власти страны не исключают возможности отправки войск на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радослав Сикорский

Фото: Lisi Niesner, Reuters Радослав Сикорский

Фото: Lisi Niesner, Reuters

«Мы не должны исключать никакую возможность»,— сказал министр в интервью изданию Gazeta Wyborcza о возможности такого сценария.

Министру также задали вопрос, на каком этапе находится инициатива о присоединении Польши к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing. На него он не ответил.

Власти Польши ранее не исключили отправки своих войск на Украину в долгосрочной перспективе. Первым всерьез допустил такой сценарий в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон — но только при запросе со стороны Украины. При этом большинство государств—членов НАТО заявили об отсутствии таких планов.

По данным источников немецкой газеты Der Spiegel, страны Балтии и Польша введут свои войска на Украину в случае прорыва ВС России. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил, что некоторые государства за закрытыми дверями требовали от Грузии отправить военных на Украину для участия в боевых действиях против России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».