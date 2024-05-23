Худеющих подкрепят пиццей

Nestlе будет продавать пиццу и пасту специально для тех, кто принимает Ozempic и Wegovy. Это препараты для лечения диабета, которые подавляют чувство голода — пациенты меньше едят и в результате теряют вес. В новой линейке от швейцарской компании много полезных микроэлементов, которые позволят восполнить их дефицит, узнал Reuters. Цена такого блюда составит $5. Будет ли спрос на такое меню? и есть ли что-то похожее в России? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Производители продуктов питания, сетевые магазины и рестораны всерьез обеспокоились массовым интересом к Ozempic осенью 2023-го. Тогда один из крупнейших в мире ритейлеров американский Walmart сообщил, что люди, которые худеют с помощью этого препарата и его аналогов, стали покупать меньше еды.

Теперь Nestlе планирует запустить осенью линейку полуфабрикатов специально для таких пациентов. Пока речь только о двух блюдах — это пицца и паста. Худеющие на препаратах теряют мышечную массу, а такие блюда помогут восполнить суточный дефицит полезных элементов, рассказал в эфире CBS News диетолог Ханс Шмидт: «Нужно помочь тем, кто принимает это лекарство, подобрать правильное питание. Большинству людей требуется от 70 г до 90 г белка в день. И если вы сокращаете число приемов, едите крошечными порциями, возможно, вы не получаете достаточного количества белка и витаминов в своем рационе. Последуют ли другие компании за Nestle? Конечно».

Похожие линейки для потребителей Ozempic выпускают еще несколько американских компаний. Например, Daily Harvest предлагает наборы для приготовления блюд из фасоли и капусты за $118. Продажи «идут медленно», но и таргетированной рекламой мы не занимаемся, признают в руководстве компании. В Россию Ozempic не поставляют с конца 2023 года. Впрочем, по словам опрошенных “Ъ FM” экспертов, многие привозят его с собой из-за границы. В соцсетях есть множество групп, администраторы которых готовы организовать доставку Ozempic и его аналогов.

“Ъ FM” удалось связаться с одним из продавцов. Шприц-ручку за 10 тыс. руб. обещают привести за два-три дня. Сколько россиян сейчас худеют на таких препаратах, аналитики подсчитать не берутся. Но их не так много, чтобы компании запускали под них отдельные линейки товаров. Кроме того, здесь скорее работает принцип волшебной таблетки, поэтому о какой-то специальной диете говорить вряд ли приходится, отмечает врач-диетолог Алексей Ковальков: «Как только вы чуть-чуть переели, препарат сразу дает рвотный рефлекс. За счет этого человек начинает есть гораздо меньше. Это основное действие Ozempic. Голодать там совершенно ни к чему, потому что аппетит все равно сохраняется. У компании Nestle это просто маркетинговый ход. Я не думаю, что это будет востребовано».

Рестораторы каких-то изменений спроса со стороны худеющих тоже не наблюдают. Но уже несколько лет есть, например, тренд на наличие в меню описания калорийности и составов, говорит основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «Многие пытаются выстроить меню для тех, кто придерживается диеты, чтобы, например, диабетик мог легко определиться, что ему брать. Есть и тренд на меню, где можно быстро подсчитать калории. Но как-то более серьезно, я думаю, этим не занимаются. Потому что по составу блюд человек сам понимает, что ему можно, что нельзя, он прекрасно видит, где салат, из чего он состоит, и хочет ли он заказать именно его. И так все достаточно очевидно».

В прошлом году на фоне бума популярности Ozempic и его аналогов их производитель, датская Novo Nordisk стала самой дорогой компанией Европы и главным драйвером роста ВВП Дании. Благодаря росту продаж препаратов Wegovy и Ozempic, прогноз по росту датского экспорта в этом году повысили почти в два раза.

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