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Коммерсантъ FM
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Популярные препараты Wegovy и Ozempic могут вызывать паралич желудка

Исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили, что популярные препараты для лечения диабета Wegovy и Ozempic датской компании Novo Nordisk способны вызвать редкое расстройство желудка — его полный паралич. В инструкции к препаратам нет упоминания об этом побочном эффекте, говорится в статье канадских ученых.

Ozempic и Wegovy используются диабетиками для контроля уровня сахара в крови. Однако препараты пользуются большой популярностью у населения, так как они способствуют еще и похудению. Правда, этот эффект препаратов является побочным. А недавно выяснилось, что Ozempic, Wegovy и еще один препарат Novo Nordisk, Saxenda, могут также вызывать подавленное состояние вплоть до причинения себе вреда и суицидальных мыслей. Жалобы на такой побочный эффект поступили от двух жителей Исландии. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало проверку жалоб в июле. В августе жительница американского штата Луизиана подала иск к Novo Nordisk за то, что компания не предупредила о возможном параличе желудка, который в итоге и пережила истица.

Ozempic и Wegovy содержат один и тот же активный элемент — семаглутид. При этом Wegovy получил одобрение от регуляторов США только в 2021 году, а Ozempic был одобрен еще в 2017 году. Более того, Wegovy выписывается американским пациентам для борьбы с ожирением, а Ozempic может быть выписан только диабетикам.

Кирилл Сарханянц

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