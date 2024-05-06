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Коммерсантъ FM
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Инвестиционная нерепрезентативность

Рост капвложений в России остановился, но продолжает быть желанным

Несмотря на исторические максимумы роста оценок инвестиционной активности в опросах промышленников, в деньгах рост капвложений в России остановился еще в четвертом квартале 2023 года — по косвенным признакам, к февралю 2024 года такая ситуация сохранялась четвертый месяц подряд. Среди причин — рост стоимости заемного капитала, снижение прибылей корпораций и ослабление реального курса рубля.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опросы руководителей в промышленности продолжают фиксировать бурный рост инвестиционной активности респондентов. Так, актуальный опрос ЦБ предприятий основных секторов экономики констатирует: инвестактивность компаний в первом квартале 2024 года заметно расширялась, ее оценки обновили исторический максимум и оказались выше ожиданий компаний на первый квартал 2024 года, о которых они заявляли в четвертом квартале 2023 года. Ожидания же инвестактивности на второй квартал 2024 года — на новом максимуме.

Между тем эта бурная активность, фиксируемая в опросах, не подтверждается цифрами. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в четвертом квартале 2023 года рост капитальных вложений остановился: минус 0,1% против плюс 1,8% в третьем квартале к предыдущему с учетом сезонности. Отчасти это связано, видимо, с исчерпанием прежних «идей роста» (инфраструктура, импортозамещение, ВПК, жилье), отчасти — с ужесточением условий кредитования вообще и ипотечного — особенно, отчасти — с наметившимся падением рентабельности в ряде индустриальных отраслей из-за трехмесячной дефляции в промышленности и роста оплаты труда, поясняют аналитики центра. На этом фоне вслед за ключевой ставкой стали повышаться ставки по кредитам и доходность ОФЗ (индикатор доходности альтернативного безрискового финансового инвестирования). «В машиностроении (особенно транспортном), деревообрабатывающей и легкой промышленности рентабельность бизнеса уже ниже этой безрисковой ставки, что, в свою очередь, серьезно сдерживает инвестактивность частного бизнеса»,— фиксируют опросы.

Несмотря на позитивные оценки респондентов ЦБ в отношении инвестактивности в первом квартале 2024 года, февраль, по данным индекса предложения инвестиционных товаров, который рассчитывает ЦМАКП, стал четвертым месяцем ее стагнации (см. график). «Наиболее высокая инвестактивность была зафиксирована в середине прошлого года. Текущий уровень инвестактивности несколько выше (на 3,7%) среднемесячного значения 2019 года и одновременно немного ниже (на 1,5%) уровня 2021 года»,— отмечают аналитики центра. За стагнацией предложения инвесттоваров стоят слабые разнонаправленные тенденции по отдельным компонентам: наметившийся рост предложения базовых стройматериалов при небольшом сокращении предложения машин и оборудования.

Экономист центра Владимир Сальников поясняет, что заметное расхождение между опросными данными компаний и реальным положением дел с капвложениями объясняется тем, что компании заявляют больше об интересе к теме, чем о реальных объемах текущих финансовых вливаний в бизнес. Кроме того, и весь прошедший год динамика индекса предложения инвесттоваров также сильно отличалась от бурного роста инвестиций, который фиксировали данные Росстата. Источник этих расхождений может скрываться в снижении цен на импортные инвесттовары (их дефлятора; см. “Ъ” от 5 сентября 2023 года) из-за укрепления рубля, что заметно увеличивало их реальный рост в деньгах (данные о физических изменениях показателя закрыты).

Примечательно, что апрельские опросы промышленности ИНП РАН фиксируют: во втором квартале 2024 года самый значительный рост в рейтинге помех увеличению выпуска сектором продемонстрировал фактор «недостаток инвестиций», упоминание которого достигло 19% и стало максимальным с начала «санкционной войны» на фоне исторически высокой загрузки мощностей в обработке и близкой к ней добыче в первом квартале 2024 года.

Артем Чугунов

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