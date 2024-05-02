Пророссийских кадров прибыло

Парламент Сербии утвердил новое правительство, предложенное только что назначенным премьером Милошем Вучевичем. В него вошли сразу несколько политиков, которых принято считать пророссийскими. США уже «выразили разочарование» включением в кабинет министров Сербии бывшего главы ключевой спецслужбы — Агентства безопасности и информации Александра Вулина и имеющего обширный бизнес в России Ненада Поповича, находящихся в американском санкционном списке, в том числе за связи с РФ. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдеп США выразил разочарование в связи с вхождением в правительство вице-премьера Александра Вулина (слева) и министра без портфеля Ненада Поповича, считающихся пророссийскими политиками и находящихся под американскими санкциями

Фото: Дмитрий Духанин, Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Госдеп США выразил разочарование в связи с вхождением в правительство вице-премьера Александра Вулина (слева) и министра без портфеля Ненада Поповича, считающихся пророссийскими политиками и находящихся под американскими санкциями

Фото: Дмитрий Духанин, Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Новое правительство Сербии утвердил в четверг парламент страны. И хотя обсуждение затянулось на два дня, сомнений в том, что все предложенные новым премьером Милошем Вучевичем министры будут назначены, не было изначально — правящая Сербская прогрессивная партия имеет в парламенте абсолютное большинство.

Оглашенная новым премьером программа, которую он излагал целых три часа, принципиально новых моментов не содержала. Членство в ЕС остается стратегической целью Сербии, но вводить санкции против РФ она не станет. «Мы ясно осудили нападение России на Украину, территориальная целостность Украины для Сербии неприкосновенна, но присоединяться к политике санкций мы не будем»,— заверил Милош Вучевич, добавив, что Белград заинтересован в хороших отношениях и с США, и с Китаем.

Едва ли не главной сенсацией стало включение в новое правительство бывшего главы ключевой спецслужбы — Агентства безопасности и информации (BIA) Александра Вулина, который стал вице-премьером.

В ноябре он подал в отставку с поста главы BIA, объяснив это тем, что США и ЕС «требуют головы» силовика «в качестве условия невведения санкций против Сербии». Настроенный резко антизападно и подчеркнуто пророссийски Александр Вулин минувшим летом был включен в санкционный список США по обвинению в коррупции, наркоторговле и «содействии вредоносной деятельности России на Балканах». В последние годы он не раз посещал РФ, где непременно встречался с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым, а недавно участвовал в Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге.

Дипломатические источники “Ъ” в регионе называли включение Александра Вулина в черный список США «сигналом Запада президенту Сербии, что пора избавиться от пророссийских кадров в своем окружении».

Согласившись под давлением Запада в ноябре пожертвовать близким соратником, Александр Вучич не скрывал недовольства. «Вулин не был агентом России, и я не хотел бы говорить, кто является агентом других стран, в основном западных, и кто является мальчиком на побегушках у США»,— бросил тогда сербский президент. Теперь Александр Вулин не просто возвращен в правительство, но и повышен до вице-премьера.

Возвращен в кабинет в качестве министра без портфеля и Ненад Попович, имеющий обширные бизнес-интересы в России. Он так же, как и Александр Вулин, включен в санкционный список США и тоже в основном из-за связей с РФ. «Мы разочарованы тем, что две фигуры, находящиеся под санкциями, предложены на посты в новом правительстве»,— заявили в Госдепартаменте США еще до утверждения сербского кабинета в парламенте, оговорившись, что не претендуют «ни на какую роль в кадровых решениях правительства Сербии».

Сохранил сильные позиции в новом сербском кабинете и Ивица Дачич, считающийся в Сербии одним из ключевых пророссийских политиков.

Именно выдвиженцы его Соцпартии неизменно руководят крупнейшей сербской нефтегазовой компанией NIS, контрольный пакет которой принадлежит «Газпром нефти». А в марте, в канун избрания нового сербского правительства Ивица Дачич побывал с визитом в Москве по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Теперь лидер социалистов, руководивший до сих пор сербской дипломатией, стал вице-премьером и возглавил МВД, которое ведает в том числе и вопросами пребывания в Сербии иностранцев, в частности многочисленных граждан России и Украины.

А новым главой МИД Сербии утвержден нынешний посол Сербии в США Марко Джурич, который считается фигурой, близкой к президенту и к тому же имеющей хорошие связи в Вашингтоне.

Сербские СМИ даже прочили ему пост нового премьера, который в итоге достался лидеру правящей партии Милошу Вучевичу. Но, как уверяют источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, самостоятельной фигурой в правительстве новый глава МИДа не будет, а его назначение вполне вписывается в проводимую президентом Сербии политику «сидения на двух стульях», когда он попеременно посылает сигналы в сторону как Запада, так и Востока.

В целом же региональные эксперты сходятся во мнении, что «пророссийский элемент» в сербском кабинете министров заметно усилен. «Состав нового правительства Сербии с Вулином и Дачичем на ключевых министерских позициях показывает: Сербия полностью разворачивается в сторону России»,— убежден известный боснийский политолог и публицист Драган Бурсач.