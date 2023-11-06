Сербия теряет пророссийские кадры

Глава ключевой сербской спецслужбы — Агентства безопасности и информации Александр Вулин подал в отставку, объяснив это тем, что «США и ЕС требуют его головы в качестве условия для невведения санкций против Сербии». Настроенный резко антизападно и подчеркнуто пророссийски Александр Вулин был включен в санкционный список США по обвинению в коррупции, наркоторговле и «содействии вредоносной деятельности России на Балканах». По оценке экспертов, президенту Сербии Александру Вучичу пришлось пожертвовать своим близким соратником исключительно под давлением Запада, но реверанс в сторону США не означает отказа Белграда от прежней политики в отношении РФ, а является лишь попыткой избежать новых западных санкций. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подавший в отставку глава Агентства безопасности и информации Александр Вулин и президент Сербии Александр Вучич (на переднем плане)

Фото: Darko Vojinovic / AP Подавший в отставку глава Агентства безопасности и информации Александр Вулин и президент Сербии Александр Вучич (на переднем плане)

Фото: Darko Vojinovic / AP

О своей отставке глава ключевой сербской спецслужбы объявил в конце минувшей недели. «США и ЕС требуют моей головы в качестве условия для невведения санкций против Сербии. Не хочу стать поводом для принуждения и давления на Сербию и сербский мир. Моя отставка не изменит политики США и ЕС, но замедлит новые требования и шантаж»,— объяснил Александр Вулин свое решение. А в воскресенье вечером в эфире телевидения Pink уточнил: «Подать в отставку я решил сам, после чего сообщил президенту, который сказал, что оставляет решение на моей совести».

На посту директора Агентства безопасности и информации (АНБ) Александр Вулин пробыл чуть менее года. До того как возглавить в декабре ключевую спецслужбу, он руководил сначала Минобороны, а потом и МВД. Поэтому его по праву называют «влиятельной фигурой из близкого окружения президента».

Александр Вулин никогда не скрывал, что настроен резко антизападно и подчеркнуто пророссийски.

В последние годы он не раз посещал РФ, где непременно встречался с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым, а в мае участвовал в Международной конференции по безопасности в Москве, за что был подвергнут резкой критике со стороны США, ЕС и Украины.

Летом Александр Вулин попал в американский санкционный список. США обвинили его в коррупции, причастности к международной преступности и наркоторговле, а также в «содействии вредоносной деятельности России на Балканах». Дипломатические источники “Ъ” в регионе назвали тогда включение Александра Вулина в черный список США «ясным сигналом Запада президенту Сербии о том, что пора избавиться от пророссийских кадров в своем окружении».

В сентябре ряд сербских СМИ со ссылкой на «источники в высшем руководстве страны» сообщили об отставке Александра Вулина с поста главы АНБ как о «деле решенном». Однако президент Сербии тогда такое решение не принял, хотя и признал, что «подумывал об этом», но, мол, под давлением СМИ никого увольнять не станет.

Два месяца спустя Александр Вучич принял отставку главы АНБ практически сразу после объявления о ней. Назвав Александра Вулина «своим товарищем, с которым он провел немало времени», президент признал, что «существовало давление с начала его назначения на эту должность». «Вулин не был агентом России, и я не хотел бы говорить, кто является агентом других стран, в основном западных, и кто является мальчиком на побегушках у США»,— заявил президент Сербии.

США приветствовали уход Александра Вулина с поста директора ключевой спецслужбы Сербии.

Оговорившись, что Вашингтон «не занимается кадровыми вопросами сербского правительства», эмиссар США на Балканах Габриэль Эскобар заявил: «Господин Вулин долгое время был дестабилизирующей фигурой в регионе».

Схожее заявление последовало и от американского посольства в Белграде.

Эксперты-балканисты практически единодушны в том, что президент Сербии был вынужден пожертвовать своим близким соратником исключительно под давлением Запада, но даже столь явный реверанс в сторону США не означает серьезного изменения в политике Александра Вучича. «Президенту Сербии пришлось сменить Вулина, но от своих позиций он не отказывается»,— убеждена сербский политолог Соня Бисерко. Ей вторит специалист по Балканам из американского Университета Джонса Хопкинса Даниэль Сервер: «Отставка Вулина не означает изменения политики Сербии по поддержке России, это лишь попытка Белграда избежать новых санкций Запада».

Во всяком случае, решение Александра Вучича освободиться от настроенного «резко антизападно и подчеркнуто пророссийски» главы ключевой спецслужбы вполне вписывается в проводимую президентом Сербии политику «сидения на двух стульях», когда он попеременно посылает сигналы то в сторону Запада, то Востока.