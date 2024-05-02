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Звезде соцсетей отменили главную победу

Райан Гарсия попался на допинге

В профессиональном боксе разразился громкий скандал, в центре которого оказался один из самых популярных бойцов мира — Райан Гарсия. Американский боксер, в апреле неожиданно победивший своего выдающегося соотечественника Девина Хейни, попался на допинге. Правда, сам Гарсия, известный своими странными постами в соцсетях, утверждает, что «даже не знает, где достать стероиды».

Райан Гарсия (слева) утверждает, что «никогда не употреблял стероиды» и «даже не знает, где их можно достать»

Райан Гарсия (слева) утверждает, что «никогда не употреблял стероиды» и «даже не знает, где их можно достать»

Фото: Cris Esqueda / Golden Boy / Getty Images

Райан Гарсия (слева) утверждает, что «никогда не употреблял стероиды» и «даже не знает, где их можно достать»

Фото: Cris Esqueda / Golden Boy / Getty Images

О положительной допинг-пробе Райана Гарсии сообщило агентство VADA. Эта антидопинговая структура давно сотрудничает со всеми ведущими организациями, контролирующими профессиональный бокс. Обслуживала она и состоявшийся 20 апреля в Нью-Йорке бой между Райаном Гарсией и Девином Хейни в рамках полусреднего веса (до 63,5 кг). VADA проинформировало, что в пробе A Райана Гарсии обнаружен препарат остарин. Он оказывает на организм примерно такое же воздействие, как «классические» стероиды, то есть способствует росту мышечной массы, одновременно повышая выносливость. Остарин входит в список запрещенных и у Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того, в анализах Гарсии нашли метаболиты также запрещенного нандролона под названием «19-норадростерон». Правда, VADA уточнило, что его присутствие не является «окончательно подтвержденным».

Речь идет об очень громком инциденте. Апрельский бой между Райаном Гарсией и Девином Хейни входил в число наиболее востребованных у публики событий в профессиональном боксе из-за репутации обоих противников. Хейни перед ним уже давно входил в число ярчайших суперзвезд вида. Став абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), обосновавшись рядом с верхушкой всех уважаемых рейтингов лучших бойцов вне зависимости от категории, он перешел в полусредний вес и там тоже успел выиграть титул — Всемирного боксерского совета (WBC).

Девину Хейни предстояло защищать его в матче против весьма неординарного персонажа. У Райана Гарсии уже был отличный послужной список с единственным поражением в нем от Джервонты Дэвиса. Однако бешеную популярность 25-летний боксер, имеющий 12 млн подписчиков в Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta), заработал в том числе благодаря активности в различных социальных сетях. В них он постоянно публиковал странные, спорные и откровенно скандальные посты. Райан Гарсия рассказывал о проблемах с психикой, предсказывал разрушение Лос-Анджелеса в результате землетрясения, комментировал развод с беременной женой, а также утверждал, что в двухлетнем возрасте подвергся изнасилованию со стороны членов тайного общества «Богемская роща», фигурирующего в конспирологических историях.

Первое ЧП, с ним связанное, случилось еще перед боем. Райан Гарсия на взвешивании не уложился в лимит категории. В итоге WBC отказался ставить на кон в поединке свой пояс, заранее сохранив его за Девином Хейни. Однако исход боя в любом случае был признан сенсацией.

Казавшийся неуязвимым Хейни, которого до сих пор никто не мог по-настоящему потрясти, трижды по ходу поединка оказывался в нокдауне и проиграл по очкам.

Гарсия после этой яркой победы моментально скакнул вверх в рейтингах, приблизившись к их лидерам. Теперь, однако, результат матча будет отменен.

Информация о положительной пробе Райана Гарсии вызвала чрезвычайно жесткую реакцию в боксерском сообществе, хотя допинг в нем не такая уж большая редкость. А резче всего о ней высказался, естественно, Девин Хейни, который охарактеризовал происшедшее как «читерство» и проявление «неуважения к болельщикам и боксу в целом».

Как спорное судейское решение оставило Девина Хейни без титула абсолютного чемпиона

Сам Райан Гарсия, впрочем, кажется, собирается настаивать на невиновности. Причем в своем фирменном стиле. Узнав о допинг-пробе, он опубликовал в X (бывший Twitter) видео, в котором говорит, что не только «никогда не употреблял стероиды», но «даже не знает, где их можно достать».

Алексей Доспехов

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