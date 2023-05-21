Василию Ломаченко выпали не те карты

Попытка выдающегося украинского боксера Василия Ломаченко добавить в свой шикарный послужной список звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) закончилась неудачей. В бою за этот статус он проиграл в Лас-Вегасе американцу Девину Хейни, кажется, во многом из-за благосклонности судей к сопернику, который одержал победу с минимальным перевесом по очкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двеин Хейни (слева) и Василий Ломаченко

Фото: John Locher / AP Двеин Хейни (слева) и Василий Ломаченко

Фото: John Locher / AP

Этот бой в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе обречен пополнить довольно длинный на самом деле перечень важных поединков, к результатам которых намертво, на годы приклеивается ярлык «спорный», причем имеющий не нейтральный, а скорее негативный оттенок. То есть спорность в данном случае означает именно несправедливость, а не возможность трактовать исход по-разному.

Матч мог вылиться в красивую историю. К своим 35 годам Василий Ломаченко собрал шикарный послужной список. Перед тем как стать профессионалом, он дважды завоевал олимпийское золото. Потом, открыв новый этап карьеры, выиграл чемпионские звания в трех весовых категориях, а еще был признан безусловным феноменом своего вида, эталоном неординарности, что ли. В последнее время у него был не самый простой период в жизни. В 2020 году — неожиданный проигрыш дерзкому кубинскому юнцу Теофимо Лопесу. Потом — возвращение на верхушку, которое прошлой весной осложнила ситуация в родной стране, сорвавшая Ломаченко тренировочный процесс. Но он все-таки дождался шанса побиться за титул, которого ему не хватало, чтобы пальмарес выглядел совсем уж привлекательно: абсолютных, владеющих всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) — чемпионов мира все-таки немного. Каждый — безусловный гигант жанра просто по определению.

И Василий Ломаченко почти все сделал, чтобы этот титул добыть.

Девин Хейни, жутко талантливый его владелец, который на 11 лет моложе украинца, конечно, был хорош в первой половине боя.

Даже не зная о том, что насчитали судьи, нетрудно было догадаться, что после шести раундов Хейни, классно работавший джебом, классно двигавшийся, уверенно ведет. Но была ведь и вторая половина.

Ломаченко давно приучил к тому, что неторопливо разгоняется, зато, разогнавшись, показывает совершенно иной бокс. И этот поединок не был исключением. Начиная с седьмого раунда, украинец постоянно удивлял Хейни своими фирменными трюками — ударами под неожиданными углами, хитрыми уклонами с мгновенным переходом в контратаку.

В некоторых раундах чемпион на его фоне смотрелся так бледно, что даже странно было вспоминать, что именно его букмекеры считали явным фаворитом.

А про ощущения публики идеально говорит ее реакция на объявление судейского вердикта. Все трое арбитров отдали победу Девину Хейни. Один — 116:112, двое — 115:113, с минимальным, иными словами, перевесом. Так вот, публика свистела и гудела так, как свистят и гудят люди, которых только что бесцеремонно надули.

Потом эти люди наверняка сверялись с цифрами и получали подтверждение своей правоты. Система CompuBox зафиксировала преимущество Василия Ломаченко во всех основных аспектах. Небольшое, но, как ни крути, преимущество.

124 попадания в цель против 110 у соперника в общей сложности, а акцентированных — 95 против 90.

А еще, пользуясь возникшей транспарентностью бокса, ведущие медиаресурсы, например ESPN, изумлялись тому, как оценил десятый раунд судья Дейв Моретти. В этом раунде Ломаченко буквально издевался над Хейни, поливая оппонента сериями ударов. Моретти подарил его американцу.

После окончания боя и самого Василия Ломаченко, и его менеджера Эгиса Климаса, разумеется, просили прокомментировать очки на судейских картах. Климас гарантировал, что опротестует решение, видимо, прекрасно зная, что протесты в таких случаях бесполезны. Ломаченко лишь грустно отвечал, что «видимо, не понимает чего-то в боксе».

Алексей Доспехов