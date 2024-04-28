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Коммерсантъ FM
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Зумерам замерили возможности

За счет чего растут доходы сотрудников от 16 до 24 лет

Поколение зумеров может стать самым обеспеченным, к таким выводам пришел журнал The Economist. В своем исследовании издание отмечает, что в США почасовая оплата работников в возрасте от 16 до 24 лет прибавляет по 13% в год. Это рекорд за все время наблюдений. У более старших сотрудников рост оклада не превышает 6%. Среди причин авторы называют самый низкий с 1991 года уровень безработицы и расчетливость зумеров. По сравнению с представителями других поколений они чаще изучают в вузах экономику и инженерное дело или вовсе выбирают профессии, не требующие высшего образования.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объяснять это психологическими особенностями зумеров не стоит, уверен директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец: «Они не то чтобы зарабатывают больше, но выходят ровно в те сегменты, где на сегодняшний день высокий уровень дохода.

В начале девяностых все шли в бухгалтеры, а сегодня бухгалтер — это не более чем клерк. Та же самая история касается юристов, финансистов, страховщиков. В новые секторы многие встроиться не могут.

Сегодня выпускники вузов становятся чиновниками, айтишниками, специалистами по искусственному интеллекту. Через 20 лет эти профессии устареют, доходы в этих сферах упадут против тех специалистов, которые только выйдут на рынок труда. Так что искать какие-то особенности психологии зумеров я бы не стал.

Зумеры сбегают в обед

Что касается их карьерных перспектив, то если не произойдет нового технологического рывка, понятно, не будет и продолжения этого банкета. Российская экономика развивается за счет больших вливаний государственных денег, которые идут на развитие в том числе и передовых отраслей. Например, сейчас быстро развивается розничная торговля и интернет-продажи. Потребность в специалистах, которые понимают в раскрутке интернет-проектов, появляется от того, что зарплаты растут, и люди несут эти деньги в онлайн-магазины.

Если в ближайшие годы государство продолжит тратить деньги так же, как сегодня, если Россия и весь мир не впадет в какую-то страшную рецессию, то судьба у зумеров очень хорошая. Почему судьба России лучше, чем Запада? Главное топливо, разгоняющее экономику, — это бедность. Бедные страны всегда развиваются быстрее, соответственно, и будет расти инвестиционный рынок.

На зумеров работает и еще один фактор — демографическая яма надвигается. То есть у них все будет хорошо в ближайшие годы просто потому, что спрос на молодых сотрудников всегда высокий, но молодежи будет меньше. Дети, которым сейчас 15, через четыре-пять лет выйдут на рынки труда, и как раз это последнее многочисленное поколение».

Молодежь поддается «менталитету дефицита»

Как пишет The Economist, в развитых странах половина всех представителей поколения Z уже вышли на рынок труда. В средней американской компании сотрудников до 25 лет больше, чем тех, кому за 60.

Насколько эти тренды совпадают с ситуацией в России? Заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики Высшей школы экономики Алексей Белянин считает, что стартовые возможности зумеров выгоднее, чем у их старших коллег. Но воспользоваться этими преимуществами, по его словам, может быть трудно:

«Можно предположить, что с современными технологиями, возможностями финансового положения они на самом деле могут много чего сделать и на рынке обычных вложений, и на криптовалютных, и в новых сферах, которые пока мы даже не знаем.

Зумеры лучше других к этому, наверное, приспособлены. С другой стороны, это не только им свойственно было. Если бы вы в 22 года попали в какую-нибудь технологическую компанию в нулевых годах, то первые пять лет работали бы 120 часов в неделю, к годам 28 стали бы тимлидом, а ваша рабочая неделя сократилась до почти каникулярных 80 часов. Годам к 33 вы партнер и работаете 30 часов, а к 40 — покупаете себе остров на Мальдивах и уезжаете туда на пенсию. Такая стратегия была абсолютно читаема. Сейчас она, видимо, станет доступна большему количеству людей.

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Если же говорить о России, то мировые тренды, в принципе, релевантны. Но есть одно "но". Какое "но", понятно всем и так. Все эти зумерские прелести хорошо работают в условиях свободы обмена идеями, сферы применения, самовыражения и коммуникации с кем бы то ни было. В России же существуют ограничения во многом объективного свойства».

При этом сами зумеры считают иллюзией быстрый рост своих заработков, утверждает The Economist. Все из-за дороговизны высшего образования и жилья, на которые уходит 43% дохода. На этом фоне молодые люди стали реже съезжать от родителей. Как писал Business Insider, в Великобритании за минувшее десятилетие таких людей стало на 600 тыс. больше. А в США за 20 лет стало почти вдвое больше совершеннолетних, продолжающих жить с семьей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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