AFP: Еврокомиссия согласовала запрет на алмазы из России

Еврокомиссия утвердила предложение о запрете на продажу российских алмазов, сообщает AFP со ссылкой на проект постановления. В ближайшее время, по информации агентства, документ могут направить на рассмотрение всем странам-членам Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Из документа следует, что санкции коснутся алмазов, которые добыты в России, экспортируются из нее или перевозятся транзитом, а также алмазов, обработанных в третьих странах и ювелирных изделий с бриллиантами. Запрет на алмазы из России планируется ввести с 1 января 2024, на обработанные в третьих странах — с 1 сентября 2024 года.

При этом ограничения на поставки алмазов, обработанных в третьих странах, будут вводиться поэтапно с марта по сентябрь 2024 года. Согласно проекту, такая мера позволит «внедрить механизм отслеживания алмазов, чтобы эффективно реагировать на нарушения и минимизировать сбои в работе участников рынка».

Введение ограничений на торговлю российскими алмазами странами Евросоюза и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) было анонсировано в мае. Предполагается, что на территории ЕС и G7 разрешат приобретение, продажу и обработку алмазов только с нероссийской маркировкой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Алмазы укладывают в пакет».

Милена Костерева