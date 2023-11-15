Алмазы укладывают в пакет

Евросоюз 15 ноября может представить окончательный вариант 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что новые ограничения коснутся запрета на экспорт и импорт товаров в ЕС, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кроме того, Евросоюз планирует дополнительно расширить список персональных санкций и усилить контроль за соблюдением действующих мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Очередной пакет был анонсирован еще в начале месяца. А на днях Жозеп Боррель уточнял, что работа над документом почти завершена. Окончательный вариант должен быть согласован 15 ноября в ходе заседания Еврокомиссии, а затем он отправится на утверждение в Совет Европы.

Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев не исключает, что принятие документа может затянуться из-за разногласий стран по конкретным положениям:

«Скорее всего, обсуждаются параметры санкций, потому что с каждым пакетом согласовывать их все сложнее. Возникают вопросы, так как интересы некоторых стран серьезно задеваются, например, Бельгии по тем же алмазам, а Болгарии и Венгрии — по атому. Есть много нюансов.

12-й пакет в любом случае будет подразумевать расширение списка заблокированных лиц. Возможно и расширение экспортного контроля, хотя с каждым разом все сложнее и сложнее это делать».

Среди ограничений, которые могут войти в очередной санкционный пакет, европейский чиновники не раз упоминали запрет на импорт алмазов в Евросоюз. Этот вопрос обсуждался также и в ходе встрече глав МИД стран G7 на прошлой неделе. Причем они настаивали на том, чтобы ограничить поставки драгоценных камней весом в 1 карат и выше. Но в итоге министры так и не смогли согласовать введение этих ограничений.

Если же Евросоюз примет данную меру в одностороннем порядке, то кардинально на рынок это не повлияет, считает аналитик «Финам» Алексей Калачев, хотя российские профильные игроки могут недосчитаться прибыли:

«Речь идет не о запрещении всех алмазов из России, а больше 1 карата. Из публикаций, которые просачивались в прессу, можно понять, что они хотят просто вытеснить круглые российские камни с европейского рынка, но оставить их, потому что в противном случае баланс действительно резко нарушится.

Плюс предоставить преференции африканским алмазам, а российские вытеснить на менее маржинальные рынки, то есть в Юго-Восточную Азию. Во всяком случае, Индии никто обрабатывать российские алмазы не запрещает, их просто не рекомендуется поставлять на европейский рынок.

То есть это примерно как с углем — изменение географии, так скажем. Давление на цену окажет какое-то влияние и на доходы "Алросы". Но не думаю, что ставится задача полностью убрать с рынка алмазы из РФ. 30% рынка просто так не исключишь, это будет катастрофа».

Как сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, 12-й пакет санкций будет включать в себя ужесточение потолка цен на нефть. По его словам, это должно сократить поступления, которые Россия получает от продажи сырья другим странам.

Однако на жесткие шаги ЕС не пойдет, в противном случае это приведет к проблемам на мировом рынке нефти, полагает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Все, что можно придумать нового в отношении нефти, — распространение запрета не только на перевозку, но и на покупку.

Сейчас, если нефть куда-то дошла, ее можно купить по любой цене, и ничего за это не будет. Сырье запрещено именно перевозить морским транспортом, если цена выше $60, и страховать. Они могли бы распространить санкции на покупателей, и тогда действительно кто-то испугался бы приобретать нефть, если она стоит выше $60 за баррель.

Но все это сопряжено с рисками того, что Россия откажется продавать и, соответственно, сократит добычу и экспорт. И вот тогда повторится история 2022 года, когда только-только начали вводиться санкции против российской нефти, началось бурное перестроение рынков, и у Москвы ушло примерно где-то недели три-четыре на то, чтобы объемы, которые раньше шли в США и частично в ЕС, чтобы все это перенаправить в Азию.

И когда мы сократили экспорт, то начался глобальный дефицит, цены в моменты выходили даже за $120 за баррель. Получилась странная ситуация: Россия сократила экспорт, но из-за возрастающей цены зарабатывала примерно столько же, а те страны, которые вводили против нас санкции, являлись импортерами, и поэтому они пострадали».

Уже действующие санкции против России стали рекордными по объему в истории Евросоюза. Ограничения в той или иной степени касаются почти всех секторов экономики, а в черные списки входят порядка 1,5 тыс. физических и юридических лиц.

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Владислав Викторов