АКРА прогнозирует замедление роста ВВП России в 2024 году до 0,5-1,3%

Рейтинговое агентство АКРА прогнозирует рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 3-3,2%. В 2024 году он замедлится до 0,5-1,3%, следует из обновленного макроэкономического прогноза на 2024-2026 годы.

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«АКРА по-прежнему ожидает, что экономический рост в прогнозном периоде будет положительным, а процесс структурной трансформации экономики в течение ближайших лет будет сопряжен с повышенными процентными ставками, растущими в реальном выражении затратами на труд и бюджетными дефицитами»,— сказано в отчете агентства.

Аналитики АКРА прогнозируют, что в ближайшие годы сохранится высокая загрузка трудовых мощностей и трудовых ресурсов. Это, как сказано в отчете, ограничит рост экономики со стороны предложения — темпы прироста ВВП снизятся с примерно 3% до 1-2%. В 2024 показатель снизится до значений около 1%, в 2025 году составит 1-2%, в 2026 году — от 0,6% до 1,8%.

Краткосрочные процентные ставки, как прогнозируют в АКРА, будут снижаться с 15-16% до уровня 7%, который «можно считать нейтральным в среднесрочной перспективе». Потребление домохозяйств в реальном выражении в 2024 году не изменится или немного снизится, сказано в материале.

В прогнозе сказано, что валютный курс в конце 2023-го и первой половине 2024-го года может достигать отметки 85 руб. за 1$. В долгосрочном периоде будет тренд на ослабление курса, считают в агентстве.

Министр финансов России Антон Силуанов 21 ноября заявил, что ожидаемый рост ВВП по итогам 2023 года может превысить 3%. Рост ВВП в 2024 году, по оценкам Международного валютного фонда, составит 2,2%.

Подробнее о прогнозах — в материале «Ъ» «Перегретый ВВП солидного вида».

Петр Бузлаев