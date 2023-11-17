Перегретый ВВП солидного вида

Оценка Росстатом годового роста ВВП в 5,5% по итогам третьего квартала оказалась заметно лучше ожиданий и Минэкономики (5,2%), и Банка России (5,1%). За три квартала экономика РФ выросла на 2,9%, подсчитали в министерстве. Оценка Росстата уже превышает прогноз Минэкономики на 2023 год на 0,1 процентного пункта (п. п.), и недавно глава министерства Максим Решетников говорил, что рост ВВП по итогам года может достичь 3%. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач вчера был еще оптимистичнее: «За год рост вообще будет 3,2–3,3% ВВП». «Не удивимся, если будет выше 3%»,— признавали вчера и авторы Telegram-канала MMI, называя оценку Росстата следствием «игры с дефляторами в производстве военной продукции». В Bloomberg Economics же подсчитали, что рост ВВП без финансового сектора (на 7,4% в третьем квартале) на 3 п. п. обеспечен обработкой, в том числе ОПК, и настолько же — оптовой торговлей; розница и строительство добавили к годовому росту еще по 1 п. п.

Росстат не публиковал оценок внутригодового сезонно сглаженного роста в третьем квартале, но аналитики Bloomberg Economics отмечают его заметное ускорение — до 1,3% с 0,8% во втором квартале — и, как и ЦБ (хотя и иными оценками), настаивают, что экономика остается сильно перегретой и устойчиво отклоняется вверх от долгосрочного трендового роста (см. график). «Экономика находится в состоянии перегрева, отклоняясь вверх от тренда (на приблизительно 2,5% ВВП) и даже выше пиковых значений 2021 года. Дальнейший рост сдерживается барьерами на стороне предложения: дефицитом свободных трудовых ресурсов и ограниченными логистическими возможностями. Бюджетные стимулы в 2024 году без устранения узких мест, вероятно, не смогут создать дополнительные объемы выпуска, но могут сильнее повлиять на перераспределение ресурсов по секторам экономики, аллоцируя их в наиболее производительных (или имеющих преференции в доступе к финансовым ресурсам) секторах»,— поясняют в Центре макропрогнозирования Газпромбанка, ожидая сохранения высоких экономической активности и инфляции до конца года. В Bloomberg Economics ожидают «нанорецессии»: «в четвертом квартале 2023 года — первом квартале 2024 года ВВП сократится на 0,1–0,2% квартал к кварталу», в итоге в 2023 году рост экономики действительно может достичь 3%, но замедлиться до 0,9–1% в 2024 году.

Артем Чугунов