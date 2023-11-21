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Коммерсантъ FM
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Силуанов допустил, что рост ВВП России в 2023 году составит более чем 3%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ожидаемый рост ВВП страны по итогам текущего года может превысить 3%. Аналогичные прогнозы ранее представили президент Владимир Путин и министр экономического развития Максим Решетников.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть даже и с плюсом»,— сказал господин Силуанов на пленарной сессии VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир». Трансляция форума велась на YouTube.

17 ноября Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, заявил, что рост ВВП в России может превысить 3% в 2023 году. Он отметил, что «если раньше все аккуратно говорили: 2,5%, 2,7%, 2,8%», то теперь о росте ВВП страны можно заявить уверенно. По оценкам Международного валютного фонда, рост ВВП России в следующем году составит 2,2%.

Подробнее о прогнозах — в материале «Ъ» «Перегретый ВВП солидного вида».

Милена Костерева

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