Участки Липецкой ипотечной корпорации могут продать за 250 млн рублей

ООО «Специализированная торгующая организация» выставило на торги путем публичного предложения 43 земельных участка некогда крупного застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). Это следует из опубликованного сообщения.

Вся земля находится в залоге у ООО «Грос ритейл». Начальная цена лота составляет 442,5 млн руб. Каждые три календарных дня она будет снижаться на 19,3 млн. Минимальная цена продажи определена в 250 млн. Заявки принимаются до 30 декабря.

Ранее продавались 46 участков ЛИК. Изначальная цена за них была 1,8 млрд, потом она была снижена до 1,6 млрд. Однако пока участников рынка активы не заинтересовали.

Имущество ЛИК продается с мая. Общая начальная цена за землю, здания и инфраструктуру была 2,6 млрд руб. С торгов пока были проданы 47 участков за 557 млн, несколько объектов за 13,8 млн, а также два нежилых помещения за 16,3 млн.

Зачем уголовное дело бывшего главы ЛИК перенесли на рассмотрение в Воронеж — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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