ЦБ установил факты манипулирования с облигациями «Сибура» и «Ростелекома»

В 2025 году, по данным ЦБ, Дмитрий Коромыслов и Евгений Комин совместно с подконтрольными им ООО Завод «Силач», ООО «ОКТАД» и ООО «СИТЕРРА» совершили сделки «по предварительному соглашению» с облигациями «Сибура» и «Ростелекома». После этого цена и объем торгов облигациями существенно отклонились от уровня, который сформировался бы без таких сделок, указал регулятор.