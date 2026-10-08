ЦБ установил факты манипулирования с облигациями «Сибура» и «Ростелекома»
08.10.2026, 17:30
Банк России (ЦБ) выявил факты манипулирования на торгах Мосбиржи во время сделок между группой юридических и физических лиц с облигациями ПАО «Сибур Холдинг» и ПАО «Ростелеком». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В 2025 году, по данным ЦБ, Дмитрий Коромыслов и Евгений Комин совместно с подконтрольными им ООО Завод «Силач», ООО «ОКТАД» и ООО «СИТЕРРА» совершили сделки «по предварительному соглашению» с облигациями «Сибура» и «Ростелекома». После этого цена и объем торгов облигациями существенно отклонились от уровня, который сформировался бы без таких сделок, указал регулятор.
Дмитрий Коромыслов подавал заявки на совершение операций как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам «СИТЕРРа» и «ОКТАД», а Евгений Комин — по брокерскому счету «СИЛАЧ».
ЦБ расценил такие действия как манипулирование рынком и квалифицировал их по п. 2 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Все перечисленные компании и физлица привлечены к административной ответственности, им направлены предписания, заявил регулятор. Также ЦБ направил предписания организаторам торгов и профучастникам рынка ценных бумаг о приостановке операций по их счетам.