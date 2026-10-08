Мелкий шрифт отправят в ссылку
Что изменится для потребителей и рекламодателей, если дисклеймеры уберут
08.10.2026, 17:21
Правительство поддержало законопроект, который позволит перенести часть информации из самого объявления на сайт продавца или организатора. Сейчас в роликах и баннерах приходится указывать множество деталей: сведения о продавце, условия акций и конкурсов, правила игр и другие сведения, которые по закону необходимо сообщать потребителю.
Новые правила затронут рекламу на телевидении, радио и в интернете. Предполагается, что дополнительная информация будет скрыта под ссылкой или QR-кодом. Вполне возможно, что нововведение примут уже в ближайшее время, говорит один из авторов инициативы и первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким:
«Дисклеймер — такая история, что на самом деле вы, по сути, этого и не видите, и не слышите: это либо очень мелко написано, либо на большой скорости. И, конечно, и эта скорость, такой формат, такая форма отвлекают от основного рекламного сообщения. Безусловно, рекламщики как отрасль давно обращались, все ассоциации, и просили такую историю принять. Сейчас есть взвешенный текст, который содержится в этом законопроекте, он касается рекламы товаров и услуг с дистанционной продажей в интернете, и достаточно высокие шансы того, что он будет рассмотрен Госдумой в эту сессию».
Ранее внимание на ситуацию обращала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Регулятор сообщал, что обязательные сведения должны быть нормально воспринимаемыми. Слишком мелкий текст или быстрая речь на радио могут считаться нарушением, если человек фактически не может понять содержание.
О том, как будут применяться новые правила, “Ъ FM” рассказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов:
«Вполне уместным представляется часть дисклеймеров перевести на внешние ресурсы. Но при этом ключевое условие, на наш взгляд — какое требование должно сопровождаться обязательными условиями к доведению такой информации на внешних ресурсах. То есть, например, видя рекламу какого-то товара в интернете, нажимая на этот товар, потребитель сразу же в том интерфейсе, куда он попадает, будь то приложение, или будь то сайт, он должен сразу иметь возможность, никуда дальше не переходя и никакие дальше телодвижения не совершая, получить все эти необходимые сведения. Иначе есть шанс, что потребитель будет переходить по этой рекламной ссылке, но уже на внешнем ресурсе эта обязательная информация будет скрыта, завуалирована или размещена в недрах сайта под многими слоями меню. И в этом случае защищенность потребителя может ухудшиться. Мы должны устанавливать требования к этим внешним ресурсам.
Наиболее эффективно нововведение может быть реализовано при дистанционной продаже товаров. Там все достаточно прозрачно может быть реализовано. Понятно, как это может быть реализовано при телевизионной и наружной рекламе.
Это может быть короткая и легко читаемая ссылка или понятный, наглядный QR-код, по которому можно получать необходимые сведения.
А вот что касается радиоэфира, на наш взгляд, здесь нужно подумать, каким образом оптимизировать. Потому что вопрос технического исполнения, как сократить информацию в радиоэфире, напрашивается. Иногда мы с вами слышим, что сама реклама длится меньше, чем обязательные дисклеймеры, которые к тому же сложно воспринимаются. Здесь, наверное, вопрос единого депозитария. Например, в рекламе озвучивался бы только цифровой код, который был бы активен лишь во время прослушивания этой рекламы».
Однако отсутствие дисклеймеров, потенциально, может сказаться и на репутации рекламодателя, допускает независимый эксперт в PR и маркетинге Алена Марченко:
«На первый взгляд, мне кажется, что сама реклама станет более понятной, чистой, исчезнут эти длинные скороговорки, мелкий шрифт. Но при этом дисклеймер — это же не просто лишний текст, а важные условия, на основе которых человек может принять решение. И если хотят вынести это в QR-код или на отдельную страницу, то большинство людей просто не станут переходить. И для бренда это может быть не только юридический риск, но и в первую очередь репутационный. Могут пойти обвинения в непрозрачности, рост недоверия к бренду. Когда дисклеймеры уберут, люди будут списывать всю ответственность на то, что их не предупредили».
Сейчас за отсутствие обязательного дисклеймера компаниям грозит штраф до 500 тыс. руб. Контролировать соблюдение этих требований должна ФАС.