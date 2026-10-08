Мелкий шрифт отправят в ссылку

«Вполне уместным представляется часть дисклеймеров перевести на внешние ресурсы. Но при этом ключевое условие, на наш взгляд — какое требование должно сопровождаться обязательными условиями к доведению такой информации на внешних ресурсах. То есть, например, видя рекламу какого-то товара в интернете, нажимая на этот товар, потребитель сразу же в том интерфейсе, куда он попадает, будь то приложение, или будь то сайт, он должен сразу иметь возможность, никуда дальше не переходя и никакие дальше телодвижения не совершая, получить все эти необходимые сведения. Иначе есть шанс, что потребитель будет переходить по этой рекламной ссылке, но уже на внешнем ресурсе эта обязательная информация будет скрыта, завуалирована или размещена в недрах сайта под многими слоями меню. И в этом случае защищенность потребителя может ухудшиться. Мы должны устанавливать требования к этим внешним ресурсам.