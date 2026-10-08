«Итальянское знакомство сыграло свою роль»
Дмитрий Буткевич — о клубе «Юность» в Доме на набережной
08.10.2026, 17:38
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Первый Дом Советов. Дом Правительства. Или по названию повести Юрия Трифонова «Дом на набережной». ДНН — так нам удобно его называть. Никаких неприятных коннотаций это не вызывает. Так получилось, что мы с Лерой Галлай, соавтором почти всех моих программ, теперь живем здесь. Ну, я вернулся в родное Замоскворечье, а Лера поменяла родную ей высотку на Красной Пресне на самый первый высотный дом Советской России на Берсеневской набережной.
Построил его Борис Иофан, который случайно, проживая в Италии, как любой одессит, познакомился и подружился с Алексеем Рыковым. Тот там лечился, будучи вторым после Ленина человеком в государстве, заместителем председателя Совнаркома. Рыков позвал нового друга строить в Москве. Иофан переехал в столицу, немного тут чего-то построил, а потом приступил к Первому Дому Советов, который возвел в 1931 году. Кстати, место для Дома долго искали: Знаменка, Никитская, а вот альтернативы архитектора не было. Итальянское знакомство сыграло свою роль.
Иофан начал строить ДНН со стороны набережной, где сейчас располагается Театр Эстрады. Вообще, домовая система состоит из трех дворов — от Москвы-реки к Водоотводному каналу. И по времени застройки, и по нумерации подъездов. Как раз нынешний Театр Эстрады в 1931 году стал Клубом имени Рыкова. Естественно. Под театром диетическая столовая, над ним — теннисный корт.
Рыкова последовательно снимали со всех постов, в 1938 году расстреляли. Что было с клубом в годы репрессий и войны, пока не знаю. Исследую — расскажу. В 1961 году эту часть ДНН отдали Театру Эстрады. А домовой клуб возобновился в 1982 году уже во втором дворе дома, под него домком отдал сразу три квартиры. И получил чудесное название «Юность». В начале 2000-х тут даже работал ночной караоке-клуб.
Сейчас новый домовой комитет клуб отремонтировал, а мы с Лерой решили поучаствовать в формировании культурной политики Дома. Первым мероприятием станет персональная выставка «Свободное дыхание» известного художника и педагога Юрия Ларина. Когда-то его младенцем с мамой забрали как раз из одной из квартир Дома. И то, что он сын знаменитого Бухарина, он узнал спустя десятилетия.