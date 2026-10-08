Построил его Борис Иофан, который случайно, проживая в Италии, как любой одессит, познакомился и подружился с Алексеем Рыковым. Тот там лечился, будучи вторым после Ленина человеком в государстве, заместителем председателя Совнаркома. Рыков позвал нового друга строить в Москве. Иофан переехал в столицу, немного тут чего-то построил, а потом приступил к Первому Дому Советов, который возвел в 1931 году. Кстати, место для Дома долго искали: Знаменка, Никитская, а вот альтернативы архитектора не было. Итальянское знакомство сыграло свою роль.