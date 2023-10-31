Иногородние бизнесмены купили нежилые помещения Липецкой ипотечной корпорации

С торгов проданы два нежилых помещения некогда крупного застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). Имуществом обанкроченной компании заинтересовались два иногородних бизнесмена, следует из документации.

Индивидуальный предприниматель с ИНН из Дагестана Артур Алиев приобрел 130 кв. м в Липецке на улице Бехтеева, 4 за 10 млн руб. при стартовой цене 5,3 млн. Помещение находится в залоге у ООО «Грос ритейл».

По данным Kartoteka.ru, Артур Алиев зарегистрировал ИП для аренды и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Он также управляет и единолично владеет московским ООО «Каскад», занимающимся предоставлением прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенных в другие группировки.

Еще одно помещение по тому же адресу купил Виталий Полихов из Екатеринбурга. Он заплатил за объект площадью 134,1 кв. м, также находящийся в залоге у «Грос ритейла», 6,3 млн руб. при начальных 5,4 млн.

Виталий Полихов занимается оказанием консультационных и информационных услуг. Юрлиц на него не зарегистрировано, в управлении компаниями он также не участвует.

С тех же торгов продавались еще два помещения там же — на 534,2 кв. м и на 530,5 кв. м. Этими лотам никто не заинтересовался.

Имущество ЛИК продается с торгов с мая. Тогда общая начальная цена нескольких лотов составляла 2,6 млрд руб. С тех пор прошло несколько аукционов, на большую часть активов покупателей пока не нашлось. С торгов удалось продать 47 участков за 556 млн, а также несколько нежилых зданий, земельные участки и инженерную инфраструктуру за 13,8 млн.

О том, почему уголовное дело бывшего главы ЛИК рассматривается в Воронеже, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте