The Times: суд счел незаконными обыски в домах бывшего принца Эндрю

По словам судьи, разбиравшего жалобу, ордера на обыск в феврале этого года были выданы, опираясь на неверное законодательство. «Между заявителем и полицейским управлением долины Темзы достигнута договоренность о незаконности ордеров на обыск»,— приводит газета слова судьи. При этом он заявил, что сам этот факт «не означает окончания расследования или то, что все оно было незаконным». По данным газеты полицейское управление долины Темзы, проводившее обыски, обратилось в суд, чтобы сохранить собранный в ходе обысков материал.