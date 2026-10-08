Саудовская Аравия заявила о перехвате двух ракет хуситов
08.10.2026, 17:26
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты, запущенные движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил представитель коалиции против хуситов во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики в соцсети X.
По данным гражданской обороны Саудовской Аравии, обломки сбитых ракет повредили здания детского сада и медицинского учреждения, передает госагентство SPA. Информации о возможных пострадавших не приводится.
Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что участники движения ударили по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. В публикации утверждается, что цель была поражена и аэропорт не работает. Источники ТАСС в диспетчерских службах уточняли, что авиагавань не прекращала работу.