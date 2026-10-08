Саудовская Аравия заявила о перехвате двух ракет хуситов

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что участники движения ударили по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. В публикации утверждается, что цель была поражена и аэропорт не работает. Источники ТАСС в диспетчерских службах уточняли, что авиагавань не прекращала работу.